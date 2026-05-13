Evo zašto u svakom domu treba zapaliti malo tamjana: Ima čudesna dejstva

Tamjan se pravi od drveta pod nazivom Burseraceae koji najviše raste u Indiji, Saudijskoj Arabiji i Etiopiji. Uglavnom se vijekovima koristi u granulama i pali usljed crkvenih služenja, a mnogi ga koriste i kao eterično ulje.

Čim osjetite aromu tamjana možete shvatiti koliko je zaista poseban i koliko opušta um i tijelo.

Otkrivamo 3 sjajna dejstva tamjana:

Opušta i donosi duševni mir

Vjeruje se da tamjan čisti dom od negativne energije, a kada osjetite njegov miris prva asocijacija biće mir. Paljenje tamjana u kući pomaže u borbi protiv stresa i simptoma anksioznosti, donosi osjećaj smirnosti i poboljšava svijest.

Ima antiseptičko svojstvo

Smatra se da tamjan negativno utiče na viruse i bakterije, pa se često koristi u domu kao vid prevencije i čišćenje prostora od nekih nepovoljnih mikroorganizama. Smatra se da ima i protivupalna svojstva, kao i da djeluje blagotvorno i umirujuće na disajne puteve.

Pamćenje i poboljšana svijest

Dim i miris tamjana podstiču vas da se fokusirate na ono što radite. U srednjem ijveku jermenski ljekar Amirdovlat iz Amasije zapisao je: "Tamjan svojom vrelom i suvom prirodom jača um i liječi zaborav." Kada vam je važno da se skoncentrišete zapalite malo smole tamjana ili iskoristite blagotvorno dejstvo eteričnog ulja.

(LepoteSrbije)