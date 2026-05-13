Sin poznate glumice pronađen mrtav u rijeci

13.05.2026 08:14

Foto: Pexel/Pixabay
Foto: Pexel/Pixabay

Sin glumice Lare Džoj Kerner (47), Remi Aime Polert (19), pronađen je mrtav u rijeci. Mladić je u subotu ujutru oko 9.45 časova pronađen mrtav u rijeci Isar u Minhenu.

Jedna prolaznica je pozvala hitne službe i prijavila da se kod Ludvigovog mosta nalazi tijelo u vodi.

Prema informacijama lista „Bild”, vatrogasci i policija su u početku mislili da je riječ o muškarcu starom oko 60 godina, ali je naknadno identifikovan kao Remo Polert.

Nema svjedoka

Najvažnije pitanje za istražitelje odjeljenja za istrage smrti policije u Minhenu jeste kako je mladić završio u vodi i kada se to dogodilo. Do sada nema svjedoka, pa se pretpostavlja da je bio sam. Vatrogasna služba Minhena objavila je fotografiju akcije izvlačenja tijela iz rijeke Isar.

Obdukcija u sudskoj medicini, koju je naložilo tužilaštvo, trebalo je da odgovori na pitanja koliko je dugo bio u vodi i da li je pao. Takođe je ispitano prisustvo alkohola ili droge u krvi, jer se kod preminulih osoba nivo alkohola više ne razgrađuje. Pad sa mosta bi ostavio vidljive povrede. Kasnije je potvrđeno da je uzrok smrti – utapanje.

Baka mladića, Diana Kerner, viđena je ranije sa unukom Remom, sinom Lare Džoj Kerner.

Da li je bio u noćnom klubu?

Za policiju je važno gdje je Remo Polert bio prije smrti. U blizini Ludvigovog mosta nalazi se poznati tehno klub, pa se provjeravaju sigurnosne kamere i mogući svjedoci iz kluba. Istražitelji mogu da razgovaraju sa osobljem i provjeravaju da li je mladić bio viđen i kakvo je bilo njegovo ponašanje.

Policija navodi da su ovo standardne istražne mjere, ali i da postoji mogućnost da se nikada neće saznati šta se tačno dogodilo prije smrti, što je za porodicu posebno teško, prenosi Telegraf.rs.

