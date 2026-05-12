Mladoženja ubio kuma i najboljeg prijatelja

Mladoženja iz Mičigena koji je u svojoj svadbenoj noći terencem udario i usmrtio svog vjenčanog kuma osuđen je na najmanje 30 godina zatvora.

Tužilaštvo je navelo da je Džejms Šira (24) namjerno udario svog kuma, Terija Luisa Tejlora Mlađeg (29), nakon svađe koja je izbila samo nekoliko sati nakon što su Šira i njegova supruga Savana Kolijer razmijenili zavjete 30. avgusta 2024. godine u Flintu, u državi Mičigen. Tejlor je kasnije proglašen mrtvim.

Nakon što je prošlog mjeseca izjavio da ne osporava optužnicu, Šira je u ponedjeljak, 11. maja, osuđen na kaznu zatvora od 30 do 45 godina, pokazuju sudski spisi. Takođe je u obavezi da plati 334 dolara na ime kazni i sudskih troškova. Širi je uračunato 618 dana koje je već proveo u pritvoru, što će biti oduzeto od ukupne kazne, piše magazin Pipl.

Osuđen je na 30 do 45 godina za ubistvo drugog stepena (što je ublaženo sa prvobitne optužbe za ubistvo bez preciziranog stepena), kao i na po 10 do 15 godina za napuštanje mjesta nesreće sa smrtnim ishodom i vožnju sa suspendovanom ili oduzetom dozvolom. Kazne će se izdržavati istovremeno, prenio je lokalni medij MLive.

Mlada čeka svoju kaznu

Širina mlada, 23-godišnja Savana Kolijer, priznala je krivicu prošlog mjeseca po jednoj tački optužnice za pomaganje počiniocu nakon izvršenog djela.

Prema izvještaju ABC12 njuz, ona bi 26. maja mogla da zatraži kaznu po zakonu za mlade prestupnike. Ako sudija okružnog suda okruga Dženesi, Kari Hanibl, to odobri i Kolijerova uspješno završi uslovnu kaznu, njena krivična prijava će biti obrisana.

Šira, koji ranije nije imao krivičnih dosijea, tražio je od suda da ga osudi na 225 mjeseci (oko 18 godina). "Zauvijek će mi biti žao", rekao je on emotivno. "Nije bilo namjerno. To mi je bio najbolji prijatelj... Prihvatam punu odgovornost za svoje postupke te noći."

Sudija Hanibl mu je poručio: "Vjerujem da niste kriminalac. Međutim, vi ste ubica."

Fatalna svađa pod dejstvom alkohola

Širin advokat, Harel Milhaus, tvrdio je da je riječ o nesreći. "Došlo je do tuče, svađe, uz prisustvo alkohola", rekao je on.

"Ovo je situacija gdje imate prijatelje - doživotne prijatelje, najbolje prijatelje - i stvari izmaknu kontroli."

Prema svjedočenjima, Šira je pio tokom cijelog dana. Nakon svađe sa Tejlorom, otišao je na oko minut, a zatim se vratio i, prema optužnici, udario ga vozilom. Od siline udarca, Tejlor je odletio u vazduh. Kolijerova je takođe optužena da nije sarađivala sa vlastima tokom istrage o nesreći.

Rođaci i Šire i Tejlora bili su prisutni na ročištu. Eren Tejlor, Terijeva rođaka, iznijela je potresnu izjavu o uticaju zločina na porodicu.

"Kada sam došla do njega, vidjela sam samo krv", rekla je ona, prije nego što se direktno obratila Širi: "Nadam se da će te osuditi najstrože moguće."

(Telegraf)