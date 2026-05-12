Tramp: Mogao bi da posjetim Rusiju ove godine

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da nije isključeno da bi mogao da posjeti Moskvu u okviru napora za rješavanje sukoba u Ukrajini, prenose RIA Novosti.

"To je moguće. Učiniću sve što bude potrebno. Ovaj sukob (u Ukrajini) se, vjerovali ili ne, bliži kraju. Sve smo bliži tome. I mislimo da ćemo na kraju doći do sporazuma između Rusije i Ukrajine", rekao je Tramp odgovarajući na pitanje novinara da li bi njegova posjeta Rusiji mogla da bude realizovana ove godine.

Poziv Trampu i dalje važi

Poziv predsjedniku SAD Donaldu Trampu da poseti Rusiju i dalje važi, izjavio je tokom jučerašnjeg dana portparol Kremlja Dmitrij Peskov u razgovoru sa novinarima.

"Ne sumnjam da će ruski predsjednik uvijek rado dočekati svog američkog kolegu u Moskvi. On mu to govori svaki put kada razgovaraju telefonom", dodao je Peskov.