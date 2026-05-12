Hamas je koristio sistemsko seksualno nasilje kao oružje u masakru 7. oktobra

Nezavisna izraelska istraga objavila je potresne detalje o sistematskom i raširenom seksualnom nasilju koje su Hamas i druge palestinske oružane grupe počinile tokom napada 7. oktobra 2023. godine, kao i nad taocima u zarobljeništvu.

U izvještaju na 300 stranica zaključuje se da su silovanja, seksualni napadi i mučenja korišteni kao oružje s ciljem nanošenja što veće boli i patnje žrtvama, piše Bi-Bi-Si (BBC).

Sistematsko nasilje na više lokacija

Iako su UN i druge organizacije već objavile izvještaje o seksualnom nasilju tokom napada, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba oteta, ovo se smatra najobimnijom istragom do sada. Zasniva se na 430 snimljenih razgovora sa preživjelima i svjedocima, više od 10.000 fotografija i video-snimaka koje su zabilježili sami napadači, kao i na službenim zapisima i materijalima prikupljenim na mjestima napada.

Svjedoci koje citira Civilna komisija, tijelo koje je sprovelo istragu, opisuju kako su čuli i vidjeli nasilna grupna silovanja na muzičkom festivalu Nova, gdje je ubijeno više od 370 ljudi. Jedan preživjeli muškarac posvjedočio je da su ga napadači koristili kao „seksualnu lutku“.

Mnoge od silovanih ili napadnutih žrtava ubijene su hicem u glavu. Na mjestu festivala, kao i u kibucima i vojnim bazama, istražitelji su zabilježili ponavljajući obrazac: tijela ubijenih žena pronađena su bez donjeg veša, a na nekima su uočena genitalna sakaćenja.

Zlostavljanje talaca i ciljanje porodica

U izvještaju se navodi da su se „ekstremni oblici“ seksualnog i rodno uslovljenog nasilja „nastavili nad taocima u zarobljeništvu tokom dužih perioda, pogađajući i žene i muškarce“. Takvi napadi opisani su kao „instrumentalizacija seksualnog nasilja“.

Neki bivši taoci, uključujući Amita Susanu, Arbel Jehud, Romi Gonen, Roma Braslavskog i Gaja Gilboa Dalala, javno su svjedočili o seksualnom zlostavljanju, dok su druge žrtve o tome povjerljivo govorile samo medicinskom osoblju, terapeutima i istražiteljima.

Izvještaj donosi i nove šokantne tvrdnje, među kojima je i slučaj dvoje mladih rođaka koje su otmičari prisilili na međusobne seksualne radnje. Taj slučaj navodi se kao dio onoga što izvještaj opisuje kao „izrazit obrazac nasilja usmjerenog na članove porodice i iskorišćavanja porodičnih odnosa kao instrumenata terora“.

Pravna ocjena i provjera dokaza

Hamas je u više navrata demantovao da se seksualno nasilje dogodilo tokom napada ili nad zarobljenicima.

S druge strane, istraga posebne predstavnice UN-a za seksualno nasilje u sukobima zaključila je da postoje „utemeljeni razlozi za vjerovanje“ da je seksualno nasilje, uključujući grupna silovanja, počinjeno. Civilna komisija utvrdila je da počinjeni zločini „predstavljaju ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocidna djela prema međunarodnom pravu“.

Autori izvještaja ističu da su bili izuzetno oprezni prilikom provjere dokaza, dijelom i zato što su se neke prvobitne informacije koje su podijelili izraelski zvaničnici pokazale netačnim, a dio forenzičkih dokaza uništen je u haosu nakon napada.

Kako bi osigurali nezavisnost, u radu nisu korišćeni dokazi iz izraelskih ispitivanja pritvorenih osumnjičenika. Prikupljeni dokazi pohranjeni su u sigurnu arhivu i mogli bi poslužiti u budućim krivičnim postupcima.

Stvaranje istorijskog zapisa

Jedan od ciljeva Civilne komisije jeste i stvaranje istorijskog zapisa. Budući da su mnoge žrtve seksualnog napada tokom napada 7. oktobra ubijene, a druge i dalje duboko traumatizovane, izvještaj je sastavljen „kako bi se osiguralo da patnja koju su žrtve pretrpjele neće biti negirana, izbrisana ili zaboravljena“.

Napad 7. oktobra 2023. godine bio je najsmrtonosniji dan u istoriji Izraela. Pokrenuo je rat u Gazi u kojem je, prema podacima Ministarstva zdravlja pod kontrolom Hamasa, koje UN smatra pouzdanim, ubijeno 72.742 Palestinaca.