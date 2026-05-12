Zvezda od plus 21 do poraza u Ljubljani: Cedevita zakazala majstoricu

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Cedevite rezultatom 92:86 (18:29, 22:22, 21:16, 31:19) u revanš meču četvrtfinalne serije ABA lige.

Nevjerovatan poraz doživjela je Crvena zvezda koja je u drugoj četvrtini imala čak 21 poen prednosti.

Crveno-bijeli sigurnije su otvorili meč i rano su stigli do dvocifrene prednosti. Košarkaši Cedevite nisu imali odgovor pa je u jednom trenutku prednost dostigla i 13 poena.

Zvezda je potom furiozno otvorila drugu dionicu, serijom 10:0. Imali su ogromnih plus 21, a onda je domaći tim počeo da se budi. Međutim, razlika je bila prevelika da bi je spustili na jednocifrenu do kraja poluvremena.

Poslije 20 minuta igre Zvezdu je predvodio Nvora koji je sakupio 13 poena, dok su crveno-bijelima najveće probleme zadavali Gibson sa 15 i Stjuart sa 13 poena.

Drugo poluvrijeme daleko je bolje otvorila Cedevita serijom od 8:0 kojom su smanjili razliku na svega tri poena. Nastavili su košarkaši domaćeg tima da vrše pritisak i prišli su na pola koša zaostatka.

Probudila se Zvezda u tom trenutku i uspjela je da vrati prednost, ali bilo je jasno da se Cedevita neće tako lako predati.

Vodila je Zvezda, ali je ta prednost bila dovoljno mala da Cedevita do same završnice bude u igri. Na nešto manje od dva minuta do kraja Bolomboj je napravio faul u napadu, zatim i faul Kartera. Tada Cedevita prvi put na meču dolazi do prednosti.

Tražila je Zvezda odgovor, ali umjesto toga domaći tim povećavao je prednost. Primili su gosti čak 31 poen u poslljednjoj dionici i to ih je na kraju skupo koštalo.

Cedevita je poslije velike borbe zakazala majstoricu, pa će tako Partizan morati da sačeka protivnika, prenosi Sputnjik.