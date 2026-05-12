Svijet sporta u šoku: Umro NBA košarkaš (29)!

Košarkaš Brendon Klark, krilni centar ekipe Memfis Grizlis, preminuo je u 29. godini, saopštila je njegova agencija Priority Sports.

Klark je izabran kao 21. pik na NBA draftu 2019. godine, nakon čega je prešao u Memfis. Čitavu svoju sedmogodišnju NBA karijeru proveo je u Grizlisima.

Tokom sezone 2025/26 odigrao je samo dvije utakmice. Propustio je početak sezone dok se oporavljao od povrede koljena, a zatim je povreda lista u decembru dovela do toga da propusti ostatak sezone.

Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke has passed away at the age of 29.



Clarke was selected in the first round of the 2019 NBA Draft and earned NBA All-Rookie First Team honours in his debut season. Over seven seasons with Memphis, he averaged 10.2 points and 5.5 rebounds per… pic.twitter.com/oSMLD5pP1p — Basketball Forever (@bballforever_) May 12, 2026

Uhapšen u aprilu

Klark je uhapšen 1. aprila u okrugu Kros, u saveznoj državi Arkanzas, i optužen za trgovinu kontrolisanom supstancom, posjedovanje kontrolisane supstance, bjekstvo vozilom pri prekoračenju brzine i nepropisno preticanje. Pušten je uz kauciju dan kasnije.

Tokom 2025. godine pokrenuo je Fondaciju Brendon Klark, sa ciljem pomoći porodicama pogođenim tragedijama, majkama i drugima širom Memfisa.

Prije dolaska u Memfis, kanadski centar je igrao na univerzitetima San Hoze Stejt i Gonzaga.

Uz Dža Moranta, Klark je bio igrač sa najdužim stažom u Memfis Grizlisima.