KK Partizan našao strašno pojačanje

Armoni Bruks, košarkaš milanske Olimpije, nalazi se na radaru KK Partizan, a crno-bijeli su započeli su pregovore u vezi sa njegovim angažmanom.

Kako javlja Mocart sport, klub iz Humske je napravio i konkretne poteze, odavno je stupio u kontakt sa igračem, započeo pregovore koji idu u dobrom smjeru.

Dodaje se da je Partizan još početkom aprila mjeseca uspostavio prve kontakte kada je pretraživao tržište.

"Tada se raspitivao iz za Timotea Luvavua, koji je tražio previsoku platu da bi bio uzet u razmatranje. Kako sada stvari stoje, pregovori sa Bruksom idu u pozitivnom smjeru, ali nikakve zvanične informacije neće izaći dokle god bude trajala sezone, kao što je slučaj sa Kajlom Olmanom, koji je doduše u potpunosti dogovoren i biće dio crno-bijelog tabora naredne sezone", piše Mocart sport.

Bruksu ističe ugovor sa Olimpijom iz Milana, a minule sezone u Evroligi Bruks je u prosjeku bilježio 13,1 poen i 3,5 skoka uz odličnih 41,6 odsto za tri poena, pritom nastupivši na svih 38 utakmica.