KK Radnik: Zahvalnost premijeru Miniću i resornom ministarstvu

Košarkaški klub "Radnik", iz Bijeljine, nakon velikog uspjeha i osvajanja titule vicešampiona Republike Srpske, uputio je zahvalnost predsjedniku Vlade Srpske, Savi Miniću, Ministarstvu porodice, omladine i sporta Srpske i nekadašnjem igraču ovog kluba Aleksandru Đurđeviću, koji su obezbijedili finansijska sredstva, da bi "Radnik" mogao odigrati finale prvenstva.

"Bez razumijevanja i novca, koji su nam ovi ljudi donirali, ne bismo se mogli takmičiti u završnici i osvojiti srebro. Zato smo svima njima veoma zahvalni, jer su prepoznali naš ogroman trud, volju i želju da izdržimo do kraja, u skoro nemogućim uslovima", poručili su iz bijeljinskog kluba.

Dodaju da je njihov rezultat utoliko značajniji, jer su čitavu sezonu igrali bez finansijske podrške. "Čitavu sezonu naši igrači i stručni štab nisu primili nijednu platu, a dugovanja prema njima nisu izmirena ni za prošlu godinu, u cjelosti. Imajući to u vidu, naš uspjeh je dokaz da su zajedništvo, upornost i ljubav prema košarci i klubu, prevazišli okvire mogućeg i zato je naše srebro sjajnije od zlata", ponosni su vicešampioni Srpske.