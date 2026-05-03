Kraj za Igokeu u ABA ligi: Spartak savladao tim Nenada Stefanovića

Nikola Lučić
03.05.2026 21:06

Кошаркашки клуб Игокеа
Košarkaši Igokee poraženi su od Spartaka rezultatom 68:80 i tako završili sezonu u ABA ligi.

Igosi su izgubili na domaćem parketu u odlučujućem meču plej-ina i ostali bez plasmana u plej-of regionalnog takmičenja.

“Spartak je jako ozbiljan tim sa velikim brojem kvalitetnih igrača. Odigrali smo dosta dobro defanzivno u drugom poluvremenu, nažalost u nekim momentima kada smo prilazili na četiri ili pet poena zaostatka nismo iskoristili svoje šanse. Momci su se borili, dali sve od sebe. Pokušali smo, zadržali neke ambicije sa početka sezone, ali je tim drastično drugačiji sa dosta promjena. Možda smo svoju šansu propustili protiv Bosne u Sarajevu. Večeras je bilo mnogo teže, Spartak je trenutno nivo više iznad nas. Čestitke mojim momcima i čestitke Spartaku na prolasku dalje”, rekao je trener KK Igokea Nenad Stefanović.

Pobjedničku ekipu predvodio je Ševon Tompson sa 14 poena, dok je za Igose jedan manje ubacio Dževon Bes.

Spartak će u četvrtfinalu ABA lige igrati protiv Dubaija, dok se Igokea okreće završnici sezone u Prvenstvu BiH.

“Znamo koji je naš cilj, ali neće biti jednostavno. Bosna je jako kvalitetan tim. Mislim da smo pokazali svima da možemo da ih pobijedimo, iako su oni na papiru kvalitetniji. Zadovoljan sam kako momci treniraju i mislim da će sve biti kako treba”, zaključio je Stefanović.

