Veliki preokret Filadelfije, Boston završio učešće u plej-ofu NBA

03.05.2026 08:29

Foto: Tanjug / AP / Jim Davis

Košarkaši Filadelfija seventisiksersa plasirali su se u polufinale Istočne konferencije, pošto su u sedmoj utakmici savladali Boston seltikse rezultatom 109:100 i tako kompletirali veliki preokret nakon zaostatka od 3:1 u seriji.

Filadelfiju je do pobjede predvodio Džoel Embid sa 34 poena, 12 skokova i šest asistencija, dok je Tajris Meksi dodao 30 poena, 11 skokova i sedam asistencija. Zapaženi su bili i Vi-Džej Edžkomb sa 23, kao i Pol Džordž sa 13 poena.

Kao sedmi nosilac, Filadelfija će u drugoj rundi gostovati kod ekipe Njujork niksa, a prvi meč na programu je u ponedeljak.

Siksersi su tek drugi put u istoriji franšize slavili u sedmoj utakmici na gostujućem terenu, a prethodni put to su učinili još 1982. godine. Ujedno, ovo predstavlja i svojevrsnu revanš za poraz od Bostona u sedmoj utakmici plej-ofa 2023. godine.

Embid, koji se u seriju uključio tek od četvrte utakmice nakon operacije slijepog crijeva, ispisao je istoriju kao prvi igrač koji je u jednoj plej-of seriji postigao 100 poena, iako je propustio prva tri meča. On i Meksi postali su tek treći tandem u istoriji lige koji je u sedmoj utakmici zabilježio najmanje 25 poena, 10 skokova i pet asistencija.

U redovima Bostona najefikasniji je bio Džejlen Braun sa 33 poena i devet skokova, dok je Derik Vajt dodao 26 poena uz pet trojki. Nimijas Keta upisao je 17 poena i 12 skokova, ali su Seltiksi ponovo imali problema u šutu za tri poena (13/49).

Boston je nastupio bez Džejsona Tejtuma, koji je neposredno pred početak meča otpao zbog problema sa koljenom, što se značajno odrazilo na igru domaćina.

Filadelfija je kontrolisala tok utakmice tokom gotovo čitavog susreta i nije bila u vođstvu samo 31 sekund. Prednost od pet poena na poluvremenu povećana je na maksimalnih 18 u trećoj četvrtini.

Seltiksi su u posljednjoj dionici prišli na poen zaostatka (92:91), ali su gosti u završnici bili sigurniji. Pri rezultatu 101:98, Meksi je pogodio važno polaganje, a zatim i slobodna bacanja za nedostižnu prednost.

Boston je ovim porazom zabilježio najraniju eliminaciju iz plej-ofa još od sezone 2020/21, a ujedno je prekinut niz u kom je imao skor 32-1 kada bi poveo 3:1 u seriji.

(RTS)

