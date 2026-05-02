Zvanično: Kalinić suspendovan, ostali akteri tuče dobili novčane kazne

Kako se navodi, igrači Zlatibora Matej Čibej, Stefan Savić i Terens Kristofer Hanter Vilfrid kažnjeni su sa po 120.000 dinara zbog učestvovanja u tuči.

KK Zlatibor će morati da plati ukupno 312.800 dinara zbog nesportskog ponašanja funkcionera, bacanja predmeta na teren i tehničkih grešaka klupe.

Nikola Kalinić kažnjen je sa dvije utakmice suspenzije i sa 840.000 dinara zbog učestvovanja u tuči, kao jedan od glavnih aktera incidenta.

Dejan Davidovac i Ebuka Izundu takođe su "udareni po džepu" i moraće da plate po 120.000 dinara zbog učešća u sukobu, dok je Crvena zvezda dodatno kažnjena sa 8.400 dinara zbog tehničke greške klupe, prenosi b92.

Podsjećamo, duel u Čajetini je obilježio veliki incident, kada je došlo je do tuče između Nikole Kalinića i Mateja Čibeja, kada je košarkaš Zvezde pesnicama udario Slovenca.

Bilo je prekida, isključenja i ogromne tenzije na parketu, u svemu tome su sudelovali pomenuti igrači koji su kažnjeni odlukom KLS, a sve to se kasnije prenijelo i na tribine, kada je Kalinić sukob nastavio sa navijačima poslije meča.

Ova kazna znači da će Kalinić propustiti naredna dva meča, jedan u četvrtfinalu, koji se igra u nedjelju 3. maja i drugi u eventualnom polufinalu i to znači da će na raspolaganju Saši Obradoviću biti i u potencijalnom finalu KLS.