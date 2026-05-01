Skandal na meču! Kalinić pesnicom udario igrača Zlatibora

Košarkaši Zlatibora savladali su Crvenu zvezdu rezultatom 94:89 u okviru drugog meča četvrtfinala Superlige Srbije i tako poravnali seriju na 1:1, te izborili majstoricu.
Međutim, od same senzacije u rezultatskom smislu, veća sramota su nemile scene koje su viđene na samom kraju treće dionice, kada je došlo do velike tuče gdje je glavni akter bio Nikola Kalinić.
U jednom momentu su se Matej Čibej i Nikola Kalinić našli u duelu, pa su pali zajedno. Kalinić ga je potom obuhvatio nogama i nije mu dao da ustane, nakon čega je ovaj košarkaš pao preko Kalinića, a on ga je okrenuo i udario pesnicom.
To se jasno moglo vidjeti, nakon čega su dotrčali i ostali igrači.
Došlo je do opšte tuče na terenu, u kojoj su učestvovali i igrači, ali i stručni štabovi.
Sudije su odmah prekinule igru i morale su da reaguju. Oni su odlučili da isključe i Kalinića i Davidovca i Izundua iz Crvene zvezde, koji su bili glavni akter.
Snimak tuče možete pogledati u nastavku teksta.
Tuča u Čajetini – Nikola Kalinić u glavnoj ulozi. #kkcz — B92.sport (@B92sport) May 1, 2026
🎥| Arena sport TV pic.twitter.com/Gn9pNSEfCw
