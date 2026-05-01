Skandal na meču! Kalinić pesnicom udario igrača Zlatibora

ATV
01.05.2026 20:37

Скандал на мечу! Калинић песницом ударио играча Златибора
Foto: x / Arena sport

Košarkaši Zlatibora savladali su Crvenu zvezdu rezultatom 94:89 u okviru drugog meča četvrtfinala Superlige Srbije i tako poravnali seriju na 1:1, te izborili majstoricu.

Međutim, od same senzacije u rezultatskom smislu, veća sramota su nemile scene koje su viđene na samom kraju treće dionice, kada je došlo do velike tuče gdje je glavni akter bio Nikola Kalinić.

U jednom momentu su se Matej Čibej i Nikola Kalinić našli u duelu, pa su pali zajedno. Kalinić ga je potom obuhvatio nogama i nije mu dao da ustane, nakon čega je ovaj košarkaš pao preko Kalinića, a on ga je okrenuo i udario pesnicom.

To se jasno moglo vidjeti, nakon čega su dotrčali i ostali igrači.

Došlo je do opšte tuče na terenu, u kojoj su učestvovali i igrači, ali i stručni štabovi.

Sudije su odmah prekinule igru i morale su da reaguju. Oni su odlučili da isključe i Kalinića i Davidovca i Izundua iz Crvene zvezde, koji su bili glavni akter.

Snimak tuče možete pogledati u nastavku teksta.

Pročitajte više

Звезда добила огромно појачање у финишу сезоне

Košarka

Zvezda dobila ogromno pojačanje u finišu sezone

1 d

0
тренер Црвене звезде Саша Обрадовић

Košarka

Prve riječi Saše Obradovića poslije Zvezdinog kraha i kraja u Evroligi

1 sedm

0
Црвена звезда завршила учешће у Евролиги

Košarka

Crvena zvezda završila učešće u Evroligi

1 sedm

0
Кошаркаши Партизана и Црвене звезде на вјечитом дербију

Košarka

Novi derbi i nova pobjeda Partizana

1 sedm

0

Više iz rubrike

Никола Јокић

Košarka

"Svi jako volimo Jokića, ali..."

5 h

0
Како је Жељко Обрадовић умало завршио у Загребу?

Košarka

Kako je Željko Obradović umalo završio u Zagrebu?

5 h

0
Никола Јокић

Košarka

Da li Nikola Jokić ostaje u Denveru?

8 h

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић тражи фаул у другом полувремену прве утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге против Минесота Тимбервулвса, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.

Košarka

Kraj za Denver: Jokiću falio skok za istoriju

11 h

0

