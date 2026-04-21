Crvena zvezda završila učešće u Evroligi

ATV
21.04.2026 22:45

Црвена звезда завршила учешће у Евролиги
Foto: Tanjug/AP

Košarkaši Crvene zvezde završili su učešće u Evroligi nakon što su poraženi od Barselone u gostima sa 80:72 (29:21, 18:12, 16:18, 17:21).

Zvezda je imala puno grešaka što je Barselona iskoristila i praktično držala konce utakmice od početka do kraja

Mekintajer je u timu Zvezde postigao 19 poena, Batler 16, a Nvora 11.

Kod domaćina po 22 poena su postigli Panter i Klajburn, a dvocifren je bio i Satoranski sa 11 poena.

Zvezda je ponovila rezultat iz prošle sezone, kada je završila kao deseta, a potom ispala u prvoj rundi plej-ina.

Barselona će u drugom krugu plej-ina pokušati na gostovanju Monaku da se domogne četvrtfinala plej-ofa.

