Crvena zvezda završila učešće u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde završili su učešće u Evroligi nakon što su poraženi od Barselone u gostima sa 80:72 (29:21, 18:12, 16:18, 17:21).
Zvezda je imala puno grešaka što je Barselona iskoristila i praktično držala konce utakmice od početka do kraja
Mekintajer je u timu Zvezde postigao 19 poena, Batler 16, a Nvora 11.
Kod domaćina po 22 poena su postigli Panter i Klajburn, a dvocifren je bio i Satoranski sa 11 poena.
Zvezda je ponovila rezultat iz prošle sezone, kada je završila kao deseta, a potom ispala u prvoj rundi plej-ina.
Panatinaikos preživio dramu i zakazao okršaj sa Valensijom
Barselona će u drugom krugu plej-ina pokušati na gostovanju Monaku da se domogne četvrtfinala plej-ofa.
