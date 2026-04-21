Jokić nije "odbranio" domaći teren, Minesota slavila u drugom meču

Nikola Jokić i Denver poraženi su na svom terenu u drugom meču plej-ofa NBA lige od Minesote, rezultatom 119:114.

Denver je sjajno počeo meč te su imali čak 14 poena prednosti nakon prve dionice (39:25). Ipak, gosti predvođeni Entoni Edvardsom su odgovorili istom mjerom u drugom dijelu te se na poluvrijeme neriješenim rezultatom 64:64.

U drugom poluvremenu je viđena rezultatska klackalica, a nijedna ekipa nije mogla da napravi značajniju prednost.

Na kraju je Minesota imala više koncentracije, te iz Denvere idu sa "brejkom".

Edvards je predvodio goste sa 30 poena, a Rendl je dodao 26.

Marej je bio najefikasniji u ekipi Denvera sa 30 poena, dok je Jokić dodao 26 uz 15 skokova i 8 asistencija.