Jokić nije "odbranio" domaći teren, Minesota slavila u drugom meču

Autor:ATV
Nikola Jokić i Denver poraženi su na svom terenu u drugom meču plej-ofa NBA lige od Minesote, rezultatom 119:114.
Denver je sjajno počeo meč te su imali čak 14 poena prednosti nakon prve dionice (39:25). Ipak, gosti predvođeni Entoni Edvardsom su odgovorili istom mjerom u drugom dijelu te se na poluvrijeme neriješenim rezultatom 64:64.
U drugom poluvremenu je viđena rezultatska klackalica, a nijedna ekipa nije mogla da napravi značajniju prednost.
Na kraju je Minesota imala više koncentracije, te iz Denvere idu sa "brejkom".
Edvards je predvodio goste sa 30 poena, a Rendl je dodao 26.
Marej je bio najefikasniji u ekipi Denvera sa 30 poena, dok je Jokić dodao 26 uz 15 skokova i 8 asistencija.
