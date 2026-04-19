Poraz Igokee od Cedevita Olimpije, poznato s koje pozicije ulaze u plej-in

Košarkaši Igokee poraženi su u posljednjem, osmom kolu Top 8 faze regionalnog takmičenja na gostovanju kod Cedevita Olimpije rezultatom 102:88.

Igokea ima skor 10-14, dok je Bosna na učinku 10-13, ali je bolja u međusobnom skoru.

Košarkaši Igokee s osme pozicije ući će u plej-in ABA lige gdje će igrati protiv Bosne koja je zauzela sedmo mjesto i imaće prednost domaćeg terena.

Najbolji u gostujućem taboru bio je Aleksandar Lazić sa 17 poena, 15 je ubacio Dragan Milosavljević, a po 13 Dževon Bes i Nejt Pjer-Luis. Za domaćina 19 poena ubacio je David Škara.