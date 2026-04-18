Koliko su Zvezda i Partizan zaradili od Evrolige?

18.04.2026 12:35

Колико су Звезда и Партизан зарадили од Евролиге?
Foto: Tanjug / AP / ANA PAUNKOVIĆ

Crvena zvezda i Partizan ne mogu da računaju da će previše napuniti kase od plasmana u Evroligi ove sezone. Čak i da su im rezultati bili bolji, ne bi dobili mnogo više novca.

Crvena zvezda je uspjela da dođe u dogiravanje Evrolige, Partizan nije. Razlika u novcu koji su dobili je minorna, bar kada se znaju kolika su ulaganja. Crveno i crno-bijeli ove sezone nisu dobili od Evrolige dovoljno novca ni da pokriju platu jednog igrača.

Crveno-bijeli su kao deseti na kraju regularnog dijela zaradili 600.000 evra, a dobili su na to i bonus od 362.579 evra za poštovanje finansijskog fer pleja. Ukupno je to i dalje manje od milion evra - 962.579 evra. Ipak ako se od toga oduzmu kazne zbog disciplinskih prekršaja koje iznose 143.500 evra na kraju dobijemo 819.579 evra koliko je Crvena zvezda inkasirala.

Partizan je završio na 15. mjestu na tabeli i inkasirao je 225.000 evra na osnovu rezultata, dok je uz novac od finansijskog fer pleja to ukupno 587.579 evra. Kada se tome odbije čak 213.000 evra kazni crno-bijelima ostaje 374.579 evra.

(Mondo)

