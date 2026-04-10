Srbija ponovo zove Svetislava Pešića

Iako je Svetislav Pešić najavio penziju nakon kraja ove sezone, mnogi ga vide i dalje u košarci.
Među njima je i Košarkaški savez Srbije, koji je legendarnom Kariju ponudio mjesto na novoj funkciji.
Nedavno je trener Majami Hita rekao da vidi Svetislava Pešića u košarci i nakon njegove penzije. Izgleda da Košarkaški savez Srbije dijeli njegovu viziju.
Kako je prenio "Meridian Sport", Pešiću je od strane KSS-a ponuđeno mjesto predsjednika stručnog savjeta KSS.
Razmišljanje jeste da se na jednom mjestu okupe najveći košarkaški stručnjaci. Uz Pešića, mjesto u stručnom savjetu bi mogao da ima Božidar Maljković, bivši prvak Evrope i predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, kao i profesor Vladimir Koprivica.
Umro je Duško Vujošević, a Svetislav Pešić je dao omaž preko Bajerna.
"Duško Vujošević je bio jedan od najboljih evropskih trenera svih vremena. Njegovi trofeji su brojni igrači koje je otkrio i učinio boljim. Imao je specifičan metod rada, koji ga je činio jedinstvenim", rekao je Pešić.
