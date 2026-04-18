Preminuo legendarni Oskar Šmit, najbolji strijelac u istoriji košarke

Legendarni brazilski košarkaš Oskar Šmit preminuo je u 69. godini prenijeli su mediji.

Član Kuće slavnih, poznat pod nadimkom "Sveta ruka”, posljednjih 15 godina bolovao je od tumora mozga.

Kako je navela njegova porodica, Šmit je otišao uz "hrabrost, dostojanstvo i neumorni duh, ostavši uzor svima za odlučnost, darežljivost i ljubav prema životu”.

Drži nezvanični svjetski rekord sa 49.737 postignutih poena tokom klupske i reprezentativne karijere.

Nastupio je na pet uzastopnih Olimpijskih igara (1980–1996) i najbolji je strijelac u istoriji tog takmičenja sa 1.093 poena.

Tokom bogate karijere nastupao je za Palmejras, Sirio, Amerika Rio, Juvekasertu, Paviju, Valjadolid, Korintijans, Bandeirantes i Flamengo.

Osvojio je FIBA Interkontinentalni kup i bio najbolji strijelac tog takmičenja, a FIBA ga je 1991. godine uvrstila među 50 najvećih košarkaša. Bio je i tri puta učesnik ULEB Ol-stara, najbolji strijelac španske lige, kao i sedmostruki najbolji strijelac italijanskog prvenstva.