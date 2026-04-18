Preminuo legendarni Oskar Šmit, najbolji strijelac u istoriji košarke

18.04.2026 11:58

Оскар Шмит, бразилски кошаркаш на пријему у Кући славних
Foto: Tanjug / AP / Steven Senne

Legendarni brazilski košarkaš Oskar Šmit preminuo je u 69. godini prenijeli su mediji.

Član Kuće slavnih, poznat pod nadimkom "Sveta ruka”, posljednjih 15 godina bolovao je od tumora mozga.

Kako je navela njegova porodica, Šmit je otišao uz "hrabrost, dostojanstvo i neumorni duh, ostavši uzor svima za odlučnost, darežljivost i ljubav prema životu”.

Drži nezvanični svjetski rekord sa 49.737 postignutih poena tokom klupske i reprezentativne karijere.

Nastupio je na pet uzastopnih Olimpijskih igara (1980–1996) i najbolji je strijelac u istoriji tog takmičenja sa 1.093 poena.

Tokom bogate karijere nastupao je za Palmejras, Sirio, Amerika Rio, Juvekasertu, Paviju, Valjadolid, Korintijans, Bandeirantes i Flamengo.

Osvojio je FIBA Interkontinentalni kup i bio najbolji strijelac tog takmičenja, a FIBA ga je 1991. godine uvrstila među 50 najvećih košarkaša. Bio je i tri puta učesnik ULEB Ol-stara, najbolji strijelac španske lige, kao i sedmostruki najbolji strijelac italijanskog prvenstva.

Pročitajte više

Андреј Стојаковић на лоптом

Košarka

Andrej Stojaković izabrao za koga će igrati

3 h

0
Орландо демолирао Шарлот, крај за Карија

Svijet

Orlando demolirao Šarlot, kraj za Karija

4 h

0
Никола Јокић

Košarka

Jokić dobio nagrade za istorijski podvig

2 d

0
Ламело Бол кошаркаш Шарлота на мечу против Мајамија

Košarka

NBA pokrenula istragu protiv Lamela Bola

2 d

0

Više iz rubrike

Андреј Стојаковић на лоптом

Košarka

Andrej Stojaković izabrao za koga će igrati

3 h

0
Црвена звезда гостује у Барселони у плеј-ину

Košarka

Crvena zvezda gostuje u Barseloni u plej-inu

13 h

0
ФИБА Лига шампиона

Košarka

Direktor FIBA lige šampiona Patrik Komninos: "Zadovoljni smo razvojem takmičenja"

14 h

0
Партизан - Жалгирис утакмица Евролиге

Košarka

Partizan ne pristaje na pomjeranje derbija!

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

18

Udala se Melina Džinović: Rekla "da" 23 godine starijem milioneru, zatvorili opštinu zbog njih

12

14

Željka Cvijanović sa Erdoganom: "Dobar razgovor tokom radnog doručka"

12

04

Art radar: Umjetnost izvan okvira i savremeni vizuelni jezik

11

58

Preminuo legendarni Oskar Šmit, najbolji strijelac u istoriji košarke

11

58

Budmir i Dačić: Stabilnost regiona od ključnog značaja

