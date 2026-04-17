Crvena zvezda gostuje u Barseloni u plej-inu

Košarkaši "Crvene zvezde" završili su regularni dio Evrolige na 10. mjestu i u plej-inu igraće protiv "Barselone".
Meč se igra u utorak, 21. aprila, u Barseloni.
Drugi par je "Panatinaikos" i "Monako", a poraženi iz ovog duela igraće sa pobjednikom iz susreta "Barselona" i "Crvena zvezda".
Kada je riječ o plej-inu, prvoplasirani Evrolige "Olimpijakos" sastaće se sa boljim iz duela "Barselona" - "Zvezda" ili poraženi "Panatinaikos" - "Monako".
Drugoplasirana "Valesija" igraće sa pobjednikom duela "Panatinaikos" - "Monako".
Ekipa "Real Madrida" igraće sa "Hapoelom" iz Tel Aviva, a istanbulski "Fenerbahče" odmjeriće snage sa "Žalgirisom", prenosi Srna
