ABA liga: Odlučeno da li će se vječiti derbi između Zvezde i Partizana igrati

Košarkaški klub Crvena zvezda je tražio odlaganje vječitog derbija protiv Partizana koji je zakazan za nedjelju, a Partizan nije prihvatio taj zahtjev. Sada se oglasila i ABA liga!

Sportski direktor ABA lige Milija Vojinović je objasnio i zašto se neće odložiti utakmica.

- Prije svega želim da vas obavijestim da je raspored utakmica u TOP 8 fazi AdmiralBet ABA lige objavljen još 07.02.2026. godine, a prethodno je bio usaglašen upravo sa prijedlozima svih klubova, pa tako i sa KK Crvena zvezda. Kao što sigurno već znate, ABA liga je jedino košarkaško takmičenje u Evropi koja raspored ne određuje Bergerovim tablicama, već softverski, kako bi se klubovima olakšalo usaglašavanje svih termina utakmica u evropskim takmičenjima sa odigravanjem mečeva u ABA ligi - rekao je Vojinović.

Nije bilo prostora za promjene.

- Moram da naglasim da smo na usmeni zahtjev Crvene zvezde u subotu 11. aprila, da se promijeni satnica utakmice, koja je prvobitno bila zakazana u 21 čas, pomjerili termin na 19 časova i 30 minuta uzimajući u obzir činjenicu da Zvezdu očekuju obaveze u nastavku takmičenja u Evroligi. Zvanični dopis za odlaganjem meča dobili smo danas, dva dana prije zakazanog termina, pa i pored naše želje, nismo bili u mogućnosti da izvršimo bilo kakve promjene, jer i pored naših intenzivnih pokušaja, nije bilo saglasnosti od strane KK Partizan. Samim tim, večiti derbi će biti odigran u predviđenom terminu - zaključio je Vojinović.

