Proslavljeni srpski košarkaš i trener u Laktašima: Topić sa tribina skenira talente

09.04.2026 16:00

Прослављени српски кошаркаш и тренер у Лакташима, Миленко Топић са трибина скенира таленте
Juniorski turnir FIBA Lige šampiona privolio je i neke proslavljene asove u Laktaše.

Tako je danas stigao Milenko Topić, nekadašnji košarkaš i trener Crvene zvezde, i reprezentativac tadašnje SR Jugoslavije. Topić je na tribinama dvorane u Laktašima i trenutno prati meč Ritas - Galatasaraj. U 17.30 časova, domaćin Igokea igra protiv Ludvigzburga za plasman u 1/2 finale.

Topićev sin, Nikola, trenutno nastupa u NBA ligi za aktuelnog šampiona Oklahomu, a nedavno se vratio na teren nakon što se izliječio od kancera testisa.

Жарко Милаковић

Košarka

Milaković nakon poraza od Ostendea: FIBA Liga šampiona je veliko iskustvo za Borčeve juniore

U Laktašima su prisutni i bivši NBA igrač i trostruki osvajač Evrolige Pero Antić koji je imenovan za ambasadora KK Igokea, kao i Horhe Garbahosa, prvi čovjek FIBA Evropa.

Više iz rubrike

Жарко Милаковић тренер јуниора КК Борац

Košarka

Milaković nakon poraza od Ostendea: FIBA Liga šampiona je veliko iskustvo za Borčeve juniore

4 h

0
Душко Вујошевић кошаркашки тренер

Košarka

Vujoševićev kapiten; Milosavljević za ATV: Dule nam je bio kao otac

4 h

0
Јуниорска селекција Остендеа на мечу против Борца

Košarka

FIBA Liga šampiona: Ostende u polufinalu nakon pobjede nad Borcem

4 h

0
Лука Дончић убацио 60 поена

Košarka

Dejvis otkrio haos iz noći trejda Dončića

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

18

26

Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

18

20

Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

18

12

Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

17

58

Minić: Vaskrs je osnova naše vjere i življenja

