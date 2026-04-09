Proslavljeni srpski košarkaš i trener u Laktašima: Topić sa tribina skenira talente

Juniorski turnir FIBA Lige šampiona privolio je i neke proslavljene asove u Laktaše.

Tako je danas stigao Milenko Topić, nekadašnji košarkaš i trener Crvene zvezde, i reprezentativac tadašnje SR Jugoslavije. Topić je na tribinama dvorane u Laktašima i trenutno prati meč Ritas - Galatasaraj. U 17.30 časova, domaćin Igokea igra protiv Ludvigzburga za plasman u 1/2 finale.

Topićev sin, Nikola, trenutno nastupa u NBA ligi za aktuelnog šampiona Oklahomu, a nedavno se vratio na teren nakon što se izliječio od kancera testisa.

U Laktašima su prisutni i bivši NBA igrač i trostruki osvajač Evrolige Pero Antić koji je imenovan za ambasadora KK Igokea, kao i Horhe Garbahosa, prvi čovjek FIBA Evropa.