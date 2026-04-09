Dejvis otkrio haos iz noći trejda Dončića

09.04.2026 12:56

Лука Дончић убацио 60 поена
Jedan od najšokantnijih trejdova u istoriji NBA i dalje odjekuje, a Entoni Dejvis sada je otkrio šta se dešavalo iza kulisa u noći kada je Luka Dončić stigao u Los Anđeles.

U velikom poslu Lejkersi su dobili Dončića, uz Maksija Klibu i Markifa Morisa, dok je Dalas kao glavnu protivuslugu dobio upravo Dejvisa, uz Maksa Kristija i pik prve runde.

Gostujući kod Drejmonda Grina, Dejvis je priznao da je bio potpuno zatečen.

Vijest o trejdu dobio je neposredno prije nego što je informacija procurila u javnost, ali mu u prvi mah nije djelovalo realno.

"Nisam mogao da vjerujem. Pitao sam se – za koga me trejduju?".

Ubrzo je uslijedio i poziv iz Dalasa, od strane sada već uveliko otpuštenog i osramoćenog generalnog menadžera Nika Herisona.

"Rekli su mi: 'Rekao sam ti da ću jednog dana doći po tebe. Htio sam te'".

Pravi šok tek je uslijedio nekoliko minuta kasnije.

"Izlazim iz kuhinje, penjem se uz stepenice i zove me Džoel Embid. Što me zove Embid? Ne javljam se. Onda zove još jedan igrač... Vraćam se na Šemsov profil i tada sam vidio sve".

Taj trenutak bio je presudan.

"Srce mi je bilo u stomaku, kao – šta se upravo desilo? Sa poslovne strane razumijem, ali... zašto? Nisam mogao da shvatim".

Iako je svjestan da su ovakvi potezi dio biznisa, Dejvis nije krio razočaranje načinom na koji je sve odrađeno.

"Mislim da zaslužujem mnogo više poštovanja. Osvojili smo titulu... i ne mogu da dobijem ni poziv ili poruku da mi kažu šta planiraju?".

