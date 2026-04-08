Horhe Garbahosa i Kamil Novak pristigli u Laktaše na turnir Lige šampiona

Autor:

ATV
08.04.2026 20:56

Хорхе Гарбахоса и Камил Новак на турниру Лиге шампиона у Лакташима.
Foto: ATV

Laktaši su ove sedmice epicentar košarke. Drugog dana turnira u juniorskoj Ligi šampiona na programu su četiri utakmice, a pristigla su brojna poznata imena iz svijeta košarke.

Među njima prvi čovjek FIBA Evropa Horhe Garbahosa i izvršni direktor Kamil Novak. Dočekali su ih čelni ljudi Igokee Igor Dodik i Vuk Radivojević, kao i ambasador kluba Pero Antić. U Igokei su se potrudili da budu dobar domaćin, a stigle su i pohvale za sjajnu organizaciju turnira.

„Prije svega, želim da se zahvalim gospodinu Dodiku, njegovoj porodici, Košarkaškom klubu Igokea. Uvijek je lijepo vidjeti tako aktivne klubove kao što je Igokea, koja ovdje u Laktašima ima veoma dobre uslove. Prvi put sam tu i impresioniran sam nivoom organizacije. Svi smo uzbuđeni kako naša saradnja izgleda, srećan sam što sam stigao i nadam se da ovo nije posljednji put da sam ovdje“, rekao je Horhe Garbahosa.

„Zadovoljstvo je vidjeti da jedan klub raspolaže ovako dobrim uslovima. Vidjećemo šta ćemo da radimo u budućnosti, ali ovdje sigurno mogu da se organizuju i druga takmičenja pod okriljem FIBA. Veoma smo srećni što imamo sjajnu saradnju sa Igokeom koja se pokazala kao odličan domaćin“, poručio je Kamil Novak.

Generalni menadžer Igokee Igor Dodik rekao je da su u klubu dali sve od sebe da turnir bude organizovan na najvišem nivou, kao i da je velika čast ugostiti čelnike FIBA Evropa.

"Zaista mi je velika čast što imamo priliku da ugostimo čelnike FIBA Evropa. Ovo je velika prilika da prezentujemo Laktaše, Republiku Srpsku i Banjaluku u najboljem svjetlu. Mislim da će nakon organizacije ovog turnira doći do organizacije još događaja u sklopu FIBA. Zaista se trudimo da se pokažemo u najboljem svjetlu i današnja posjeta je veoma značajna", rekao je Dodik.

Sve u Laktašima zatekla je vijest o odlasku Duška Vujoševića, a utakmice su počele minutom ćutnje.

„Imam veliko poštovanje prema njegovoj karijeri i moje misli su sada uz njegovu porodicu. Jako mi je žao zbog preranog odlaska Duška Vujoševića. Bio je veliki čovjek i trener, učinio je košarku velikom u cijelom svijetu“, izjavio je Garbahosa.

Program u Laktašima danas su otvorili juniori Borca i Nimburka. Do prve pobjede u svom premijernom evropskom nastupu stigli su mladi igrači banjalučkog kluba. „Crveno-plavi“ slavili su rezultatom 75:68, a sjajnu partiju pružio je Danilo Smiljanić sa 24 poena.

Na teren će sutra i juniori Igokee koji bi eventualnom pobjedom protiv Ludvigsburga osigurali plasman u polufinale. Utakmica je na programu u 17 časova i 30 minuta.

Pročitajte više

Радови на изградњи аутопута Бијељина-Рача

Republika Srpska

Autoput Bijeljina-Rača nacionalni projekat: Naređen hitan sastanak

11 h

1
Бијела кућа у Вашингтону.

Svijet

Bijela kuća: Ormuski moreuz je otvoren, netačni navodi iranskih medija

11 h

0
Доналд Трамп Млађи и Игор Додик на панел-дискусији у Банском двору.

Republika Srpska

Brojne reakcije na dolazak Trampa Mlađeg u Banjaluku

11 h

4
Улица у Вијетнаму.

Zanimljivosti

U ovoj zemlji kafa je ispod 2KM, a iznajmljivanje ležaljke i peškira na plaži košta manje od 3KM

11 h

0

Više iz rubrike

Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером

Košarka

Poznato mjesto i vrijeme sahrane Duška Vujoševića

11 h

1
Млади кошаркаши Сабаха из Бакуа јуче се претрпјели тежак пораз од КК Игокее (88:58).

Košarka

FIBA Liga šampiona: Emanuel Agbason nadomak "tripl dabl" učinka za pobjedu Sabaha

12 h

0
Игор Додик, организациони секретар СНСД-а,

Košarka

Igor Dodik za ATV: Banjaluka i Laktaši u centru evropske košarke

14 h

0
Хорхе Гарбахоса, предсједник ФИВА Европе и прослављени шпански кошаркаш

Košarka

Horhe Garbahosa za ATV: Vujošević učinio košarku velikom u cijelom svijetu

15 h

0

