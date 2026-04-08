Brojne reakcije na dolazak Trampa Mlađeg u Banjaluku

Ni ovaj događaj, ni ova posjeta nije promakla dežurnim tviterašima. I nju su iskoristili za sakupljanje lajkova, šerova i komentara o svemu i svačemu.

Dok se političari bave porukama i analizama, na društvenim mrežama standardno, druga priča. Tviter zajednica je presudila, od šala o investicijama do saobraćaja."Previše ste mi osjetljivi. Gužve i obustave saobraćaja su bile i kad su dolazili Lavrov, Ešton, Orban, pa čak i Doris Pak", "Evo dokaza da se diplomatski uspjeh Republike Srpske vidi do mjeseca", neki su od komentara na mreži Iks.

Ako pitate tviteraše, sve je već rečeno. Od geopolitičkih analiza u nešto više od 200 karaktera, do sakupljanja lajkova i šerova na račun Trampa Mlađeg.

"Tramp Junior će odigrati egzibicioni teniski meč u kabriolet dvorani",

"Tramp Junior će otvoriti most u Česmi", pisali su korisnici na mreži Iks.

Dolazak Trampa Mlađeg probudio je maštu kod dežurnih tviteraša. Tako su u priču uključili i ruske špijune.

"Ko bi rekao da će pozvati ruske špijune na ovakve događaje", jedna je od reakcija.

Ako je suditi po tviteru, ništa nije slučajno pa ni ova posjeta. Uz ruske špijune neki su već izračunali i tarifu dolaska uz koji je stigla i faktura.

"Vidim maloprije da u Banja luku dolazi Donald Tramp Junior., sin od Donald J. Tramp. Nešto kontam da ga dovedemo (nije puno 100.000 dolara) da proba i ocijeni gdje su najbolji ćevapi u Sarajevu. Šta mislite", napisao je jedan korisnik.

reakcija Tramp Mlađi

"Nije došao zbog para, a i da jeste, pa Rolingstonse se plaća, ali ne dolaze svakome", od

Od euforije do sumnje, reakcije su podijeljene. Društvene mreže su se "usijale " od podjela i optužbi. Prave vrijednosti posjete će se mjeriti u budućnosti konkretnim rezultatima.