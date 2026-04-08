Dobra vijest za privredu: Stižu strani investitori

Posjeta koja je odjeknula i van granica regiona, Donald Tramp Mlađi u Banjaluci. Dan nakon posjete sumiraju se utisci, ali i poruke.

Riječ je o događaju koji Republiku Srpsku stavlja u fokus i šalje snažnu poruku o njenoj političkoj vidljivosti u svijetu. Donald Tramp Junior juče je posjetio Republiku Srpsku, odnosno Banjaluku i Laktaše, a na poziv organizacionog sekretara SNSD-a Igora Dodika.

Energetski i mineralni resursi, povoljan poreski sistem. Porez na dividendu 0 posto, porez na profit 10 odsto, te porezi na zarade među najnižim u regionu, privlače strane investicije.

Da je Srpska ponovo u igri sa bitnim svjetskim adresama, čuli su i američki investitori, kaže Igor Dodik, na čiji je poziv na tlo Srpske došao Donald Tramp Mlađi. Uskoro bi, kako kaže, mogli stići i prvi investitori.

"Recimo, stope na dobit, koja su iskustva što se tiče jeftine radne snage, jeftine energije i sve su te neki preduslovi pomoću kojih možemo da privučemo investitore, a najvažnije nam je da nađemo dodatna radna mjesta da zaposlimo naše ljude", rekao je organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Električna energija prioritetna je poslovna prilika Republike Srpske. To je veliki korak za saradnju sa američkim kompanijama, kaže prvi čovjek SNSD-a.

"Prije svega energetika. To mi znamo, ali je važno reći da je to fokus američkog društva. Obezbijediti što više energenata i to ne samo električne energije nego i drugih energenata. Vidimo kako je svijet međusobno zavisan. Čim imate jedan problem na bilo kojoj tački svijeta, imate i ovdje", istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Hidro resursi Republike Srpske nedovoljno su iskorišteni. Struja je sve, kaže Tramp Mlađi. Bez nje nema ni pokretanja vještačke inteligencije koja je sve više u razvoju. Prilika je to i za američke fondove da investiraju direktno u domaće data centre.

"Ovdje će to biti velika prilika za ovu zemlju, nešto što se može iskoristiti. Imate i hidroelektrane, možete izgraditi i data centre, da težite ka manjoj birokratiji. Koliko sam čuo vi ni blizu ne koristite kapacitete koje biste mogli i mislim da bi to mogla da bude odlična prilika za region, da maksimalno iskoristite tu priliku zato što imate znanje i sve ono što je potrebno, a poslovi se na osnovu toga otvaraju", izjavio je sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi.

Infrastruktura, hotelijerstvo i nekretnine privlače američke investitore. Privrednici očekuju i veći priliv kapitala, kaže Goran Račić. Poslovni ambijent u Srpskoj treba prilagođavati potrebama stranih investitora da bi Srpska bila konkurentna i privlačna za nova ulaganja.

"Poruka američkim investitorima je poslata i sigurno je da će to dati novi impuls, tako da u narednom periodu možemo očekivati značajno veći broj investitora iz Amerike. Vi znate da su i hartije od vrijednosti koje su emitovane na Londonskoj berzi kupljene od američkih investitora. To je već na neki način dalo određene rezultate", jasan je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.

Posjeta je došla kao rezultat otopljavanja odnosa između SAD-a i Republike Srpske. Da svaki naš čovjek koji ima poznanstva i kapacitete u inostranstvu samo 10 odsto energije uloži u promociju investicionih prilika imali bismo daleko brži ekonomski zamajac.

"Tako da, ovo stvarno pozdravljam sa aspekta javne diplomatije. Jer, individua, pojedinac, on to treba da prepozna i dovede investitore i poslovne ljude od uticaja i onda će to donijeti rezultate sa novim radnim mjestima, investicijama, većim BDP-om i boljitkom za sve naše građane", pojasnio je stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić.

Dobre su ovo vijesti za privrednike koji bi uskoro mogli dobiti i prve projekte. Slične posjete očekuju se i u narednom periodu, kažu iz SNSD-a. Signal je to šireg geopolitičkog pozicioniranja i mogućnosti za nove poslovne prilike. Dokaz da Banjaluka postaje značajan centar diplomatskih i poslovnih aktivnosti.