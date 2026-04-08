Sve više zaplijenjene imovine u Crnoj Gori: Pod ključem milioni

U Crnoj Gori je tokom 2025. utrostručen broj pokrenutih finansijskih istraga i izviđaja, a na agilniji zaokret u radu uticalo je uputstvo Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), navodi se u izvještaj o radu Tužilačkog savjeta.

Milioni pod ključem u Crnoj Gori

Uputstvo koje je vrhovni državni tužilac Milorad Marković donio 3. marta 2025. za postupanje državnih tužilaštava u finansijskim izviđajima i finansijskim istragama već u prvoj godini primjene dalo je vidljive rezultate, jer je utrostručen broj predmeta u borbi protiv kriminalno stečene imovine.

Podaci iz izvještaja Tužilačkog savjeta pokazuju da je tokom prošle godine zabilježen značajan skok broja pokrenutih finansijskih istraga i izviđaja, ali i značajno širenje prakse privremenog oduzimanja imovine, što upućuje na zaključak da su se nakon Specijalnog državnog tužilaštva konačno probudila i ostala tužilaštva.

Ozbiljan zaokret

Statistički podaci pokazuju da je došlo do ozbiljnog zaokreta - pokrenuto je 69 finansijskih istraga protiv 190 fizičkih i 31 pravnog lica, kao i 35 finansijskih izviđaja protiv 115 fizičkih i 15 pravnih lica.

Poređenja radi, godinu ranije pokrenute su svega 23 finansijske istrage protiv 106 fizičkih i pet pravnih lica.

U izvještaju o radu tužilačkog savjeta navodi se da rast pokrenutih finansijskih istraga i izviđaja ukazuje na to da je uputstvo VDT-a, koje je preciznije definisalo obaveze rukovodilaca, tužilaca, kontakt tačaka i koordinatora, direktno uticalo na efikasnost i proaktivnost u radu državnih tužilaštava i u ovom segmentu rada.

"Evidentno je da je izdato Uputstvo uticalo na efikasnost i proaktivnost u radu državnih tužilaca u pogledu pokretanja finansijskih izviđaja i istraga", piše u izvještaju o radu Tužilačkog savjeta.

Posebno je značajno što rast nije ostao samo na nivou statistike - u 22 predmeta lani je predloženo privremeno oduzimanje imovine, a sud je u 16 slučajeva odredio tu mjeru, dok se u preostalim predmetima odluka još čeka.

Sudovi su tokom prošle godine, po prijedlozima tužilaštava, donijeli rješenja o privremenoj blokadi nepokretnosti ukupne površine 1.833.042 kvadrata u Crnoj Gori.

Riječ je o širokom spektru imovine - od stanova, poslovnih prostora i garaža, do hotela, zemljišta, objektima naftovoda, voćnjaka, bazena, magacina.

Uz to je zaplijenjeno više od 100 vozila, 34 luksuzna sata i veliki novčani iznosi u različitim valutama.

SDT nosi najveći teret

Najveći teret, kako se to navodi u izvještaju, kao i u prethodnim godinama, i dalje nosi Specijalno državno tužilaštvo, koje je tokom 2025. pokrenulo finansijske istrage u 26 predmeta protiv 147 fizičkih i jednog pravnog lica. Kada se tome dodaju predmeti iz ranijih godina, SDT je u radu imalo čak 91 predmet protiv 860 fizičkih i 193 pravna lica.

Upravo u SDT-u zabilježeni su i najkonkretniji rezultati kada je riječ o privremenim mjerama obezbjeđenja imovine - u 32 predmeta podneseni su prijedlozi za zabranu raspolaganja nekretninama ukupne površine 1.911.986 kvadrata.

U 26 slučajeva sud je već donio prvostepena rješenja, prihvatajući mjere koje se odnose na 91 odsto ukupne površine obuhvaćene prijedlozima specijalnih tužilaca.

"Okončane su finansijske istrage u pet predmeta protiv 11 osoba, od čega u četiri predmeta protiv sedam fizičkih lica donošenjem naredbe o obustavi finansijske istrage, dok je jedan predmet finansijske istrage protiv četiri lica ustupljen Osnovnom držanom tužilaštvu u Podgorici", piše u izvještaju.

Specijalno državno tužilaštvo u 22 predmeta zaplijenilo je više od 69 miliona evra, više od dva miliona ruskih rubalja, više od 192.000 dolara, kao i manje iznose u švajcarskim francima i britanskim funtama.

Dio tog novca bio je blokiran i ranije, ali je tek u ovom izvještajnom periodu, sudski potvrđen kroz mjere obezbjeđenja.

Od 22 predmeta u kojima je zamrznut novac, pet je formirano na osnovu obavještenja o sumnjivim transakcijama, pa je SDT kod poslovnih banaka tražio privremenu obustavu isplate.

U jednom predmetu oduzeto 460.000 evra

SDT je u samo jednom predmetu, kako piše u izvještaju o radu TS, oduzeo gotovo 460.000 evra gotovog novca.

"Nastavljeno je i sa dobrom praksom kontinuiranog vođenja finansijskih istraga paralelno sa krivičnim istragama. Finansijske istrage SDT-a su se sprovodile efikasno i uspješno, o čemu svjedoče izuzetni rezultati u izvještajnom periodu u pogledu ukupne površine zamrznutih nepokretnosti fizičkih i pravnih lica", navodi se u izvještaju o radu Tužilačkog savjeta.

Dodaje se da je istovremeno uspostavljena i praksa pokretanja krivičnih postupaka proisteklih iz finansijskih istraga.

Kako navode, tokom finansijske istrage pribavljeni su podaci koji su doveli do pokretanja istraga protiv istih okrivljenih lica i zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pranje novca.

"To je, između ostalog, jedan od razloga zbog kojih su u izvještajnoj godini postignuti bolji rezultati u predmetima pranja novca, u pogledu broja lica protiv kojih su pokrenuti krivični postupci i podignute optužnice", navodi se u izvješaju Tužilačkog savjeta.

U Izvještaju o radu piše i da je SDT Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore dostavio podatke iz dva predmeta, kako bi u slučaju potrebe, Zaštitnik podnio prijedlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja imovinsko-pravnog zahtjeva prema okrivljenim u skladu sa čl. 243 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku.

SDT je u još jednom predmetu finansijske istrage Zaštitniku podnijelo inicijativu za podnošenje predloga za određivanje privremene mjere, a nakon podnošenja prijedloga, sud je donio odluku kojom je odredio privremenu mjeru.

"Ovi primjeri predstavljaju dobru praksu u radu Specijalnog državnog tužilaštva, kojom se na efikasan način i u znatno kraćem roku, u odnosu na postupanje u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, postiže obezbjeđenje imovinsko-pravnog zahtjeva, posebno jer je u navedenom krivičnom predmetu oštećena država", piše u izvještaju.

Slika neujednačena

Na nivou ostalih tužilaštava, sudeći prema statističkim brojkama iz izvještaja o radu Tužilačkog savjeta, slika je vrlo neujednačena.

Više državno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo je devet finansijskih istraga protiv 11 osoba, ali nijedna od tih istraga nije završena tokom izvještajnog perioda.

VDT Podgorica u radu ima i 28 finansijskih istraga iz ranijih godina protiv 42 osobe, a četiri finansijske istrage protiv šest ljudi obustavljene su u 2025. godini, (razlozi za obustavu − ne postoje uslovi za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi).

Od devet finansijskih istraga, pokrenutih u izvještajnom periodu, nijedna nije završena.

U četiri finansijske istrage protiv šest osoba, finansijske istrage su pokrenute nakon donošenja naredbe o pokretanju finansijske istrage.

Tokom 2025. pokrenuti su izviđaji u dva predmeta protiv dvije osobe, od kojih je jedan završen službenom zabilješkom, a drugi predmet je i dalje u radu.

Nijedan predmet bez epiloga

U Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju pokrenute su tri finansijske istrage i jedan izviđaj, kao i u Podgorici, nijedan predmet nema epilog do kraja 2025. godine.

Osnovna državna tužilaštva takođe bilježe rast aktivnosti u ovom segmentu rada, a posebno su agilnije djelovali u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i ODT-u Bijelo Polje, koje je u izvještajnoj godini u 16 predmeta pokrenulo finansijske istrage i to protiv 37 osoba, od čega 16 pravnih lica i 21 fizičko lice.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je jedan predmet u kojem je predložena privremena mjera na stan od 119 m2 i garaže, a prijedlog je sud usvojio.

Ostala tužilaštva imaju nešto skromniji učinak, a saldo pokrenutih finansijskih istraga u ODT-u Cetinje i ODT Kolašin je nula, a u Prijestonici je otvoren samo jedan finansijski izviđaj.

Osnovno državno tužilaštvo u Baru formiralo je dva predmeta finansijskih izviđaja, od kojih je jedan predmet okončan na način da nije došlo do otvaranja finansijske istrage, dok je predmet finansijskog izviđaja i dalje u toku.

Iz izvještaja proizilazi da je jedan od razloga za bolje rezultate i uvođenje personalizovanijeg modela praćenja primjene uputstva VDT-a.

Koordinatori iz Vrhovnog državnog tužilaštva pratili su realizaciju na kvartalnom nivou, dostavljali izvještaje i održavali sastanke sa vrhovnim državnim tužiocem.

Zaplijena i šume i livade

I pored agilnijeg rada tužilaca da u ranoj fazi istraga identifikuju i blokiraju imovinu, za koju se vjeruje da je stečena kriminalom, sudska rješenja o trajnom oduzimanju imovine zbog manjka pravosnažnih presuda su i dalje rijetka.

U izvještajnom periodu u jednom predmetu iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva podnijet je zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Imovina se odnosi na dva putnička vozila i nepokretnosti: šume površine 2.570 m2 i livadu od 1.771 m2.

Dodatno, Viši sud u Podgorici donio je rješenje kojim je trajno oduzet džip Porsche Cayenne.

(Vijesti)