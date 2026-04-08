Sve više zaplijenjene imovine u Crnoj Gori: Pod ključem milioni

Autor:ATV
Komentari:0
U Crnoj Gori je tokom 2025. utrostručen broj pokrenutih finansijskih istraga i izviđaja, a na agilniji zaokret u radu uticalo je uputstvo Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), navodi se u izvještaj o radu Tužilačkog savjeta.
Uputstvo koje je vrhovni državni tužilac Milorad Marković donio 3. marta 2025. za postupanje državnih tužilaštava u finansijskim izviđajima i finansijskim istragama već u prvoj godini primjene dalo je vidljive rezultate, jer je utrostručen broj predmeta u borbi protiv kriminalno stečene imovine.
Podaci iz izvještaja Tužilačkog savjeta pokazuju da je tokom prošle godine zabilježen značajan skok broja pokrenutih finansijskih istraga i izviđaja, ali i značajno širenje prakse privremenog oduzimanja imovine, što upućuje na zaključak da su se nakon Specijalnog državnog tužilaštva konačno probudila i ostala tužilaštva.
Statistički podaci pokazuju da je došlo do ozbiljnog zaokreta - pokrenuto je 69 finansijskih istraga protiv 190 fizičkih i 31 pravnog lica, kao i 35 finansijskih izviđaja protiv 115 fizičkih i 15 pravnih lica.
Poređenja radi, godinu ranije pokrenute su svega 23 finansijske istrage protiv 106 fizičkih i pet pravnih lica.
U izvještaju o radu tužilačkog savjeta navodi se da rast pokrenutih finansijskih istraga i izviđaja ukazuje na to da je uputstvo VDT-a, koje je preciznije definisalo obaveze rukovodilaca, tužilaca, kontakt tačaka i koordinatora, direktno uticalo na efikasnost i proaktivnost u radu državnih tužilaštava i u ovom segmentu rada.
"Evidentno je da je izdato Uputstvo uticalo na efikasnost i proaktivnost u radu državnih tužilaca u pogledu pokretanja finansijskih izviđaja i istraga", piše u izvještaju o radu Tužilačkog savjeta.
Posebno je značajno što rast nije ostao samo na nivou statistike - u 22 predmeta lani je predloženo privremeno oduzimanje imovine, a sud je u 16 slučajeva odredio tu mjeru, dok se u preostalim predmetima odluka još čeka.
Sudovi su tokom prošle godine, po prijedlozima tužilaštava, donijeli rješenja o privremenoj blokadi nepokretnosti ukupne površine 1.833.042 kvadrata u Crnoj Gori.
Riječ je o širokom spektru imovine - od stanova, poslovnih prostora i garaža, do hotela, zemljišta, objektima naftovoda, voćnjaka, bazena, magacina.
Uz to je zaplijenjeno više od 100 vozila, 34 luksuzna sata i veliki novčani iznosi u različitim valutama.
Najveći teret, kako se to navodi u izvještaju, kao i u prethodnim godinama, i dalje nosi Specijalno državno tužilaštvo, koje je tokom 2025. pokrenulo finansijske istrage u 26 predmeta protiv 147 fizičkih i jednog pravnog lica. Kada se tome dodaju predmeti iz ranijih godina, SDT je u radu imalo čak 91 predmet protiv 860 fizičkih i 193 pravna lica.
Upravo u SDT-u zabilježeni su i najkonkretniji rezultati kada je riječ o privremenim mjerama obezbjeđenja imovine - u 32 predmeta podneseni su prijedlozi za zabranu raspolaganja nekretninama ukupne površine 1.911.986 kvadrata.
U 26 slučajeva sud je već donio prvostepena rješenja, prihvatajući mjere koje se odnose na 91 odsto ukupne površine obuhvaćene prijedlozima specijalnih tužilaca.
"Okončane su finansijske istrage u pet predmeta protiv 11 osoba, od čega u četiri predmeta protiv sedam fizičkih lica donošenjem naredbe o obustavi finansijske istrage, dok je jedan predmet finansijske istrage protiv četiri lica ustupljen Osnovnom držanom tužilaštvu u Podgorici", piše u izvještaju.
Specijalno državno tužilaštvo u 22 predmeta zaplijenilo je više od 69 miliona evra, više od dva miliona ruskih rubalja, više od 192.000 dolara, kao i manje iznose u švajcarskim francima i britanskim funtama.
Dio tog novca bio je blokiran i ranije, ali je tek u ovom izvještajnom periodu, sudski potvrđen kroz mjere obezbjeđenja.
Od 22 predmeta u kojima je zamrznut novac, pet je formirano na osnovu obavještenja o sumnjivim transakcijama, pa je SDT kod poslovnih banaka tražio privremenu obustavu isplate.
SDT je u samo jednom predmetu, kako piše u izvještaju o radu TS, oduzeo gotovo 460.000 evra gotovog novca.
"Nastavljeno je i sa dobrom praksom kontinuiranog vođenja finansijskih istraga paralelno sa krivičnim istragama. Finansijske istrage SDT-a su se sprovodile efikasno i uspješno, o čemu svjedoče izuzetni rezultati u izvještajnom periodu u pogledu ukupne površine zamrznutih nepokretnosti fizičkih i pravnih lica", navodi se u izvještaju o radu Tužilačkog savjeta.
Dodaje se da je istovremeno uspostavljena i praksa pokretanja krivičnih postupaka proisteklih iz finansijskih istraga.
Kako navode, tokom finansijske istrage pribavljeni su podaci koji su doveli do pokretanja istraga protiv istih okrivljenih lica i zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pranje novca.
"To je, između ostalog, jedan od razloga zbog kojih su u izvještajnoj godini postignuti bolji rezultati u predmetima pranja novca, u pogledu broja lica protiv kojih su pokrenuti krivični postupci i podignute optužnice", navodi se u izvješaju Tužilačkog savjeta.
U Izvještaju o radu piše i da je SDT Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore dostavio podatke iz dva predmeta, kako bi u slučaju potrebe, Zaštitnik podnio prijedlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja imovinsko-pravnog zahtjeva prema okrivljenim u skladu sa čl. 243 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku.
SDT je u još jednom predmetu finansijske istrage Zaštitniku podnijelo inicijativu za podnošenje predloga za određivanje privremene mjere, a nakon podnošenja prijedloga, sud je donio odluku kojom je odredio privremenu mjeru.
"Ovi primjeri predstavljaju dobru praksu u radu Specijalnog državnog tužilaštva, kojom se na efikasan način i u znatno kraćem roku, u odnosu na postupanje u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, postiže obezbjeđenje imovinsko-pravnog zahtjeva, posebno jer je u navedenom krivičnom predmetu oštećena država", piše u izvještaju.
Na nivou ostalih tužilaštava, sudeći prema statističkim brojkama iz izvještaja o radu Tužilačkog savjeta, slika je vrlo neujednačena.
Više državno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo je devet finansijskih istraga protiv 11 osoba, ali nijedna od tih istraga nije završena tokom izvještajnog perioda.
VDT Podgorica u radu ima i 28 finansijskih istraga iz ranijih godina protiv 42 osobe, a četiri finansijske istrage protiv šest ljudi obustavljene su u 2025. godini, (razlozi za obustavu − ne postoje uslovi za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi).
Od devet finansijskih istraga, pokrenutih u izvještajnom periodu, nijedna nije završena.
U četiri finansijske istrage protiv šest osoba, finansijske istrage su pokrenute nakon donošenja naredbe o pokretanju finansijske istrage.
Tokom 2025. pokrenuti su izviđaji u dva predmeta protiv dvije osobe, od kojih je jedan završen službenom zabilješkom, a drugi predmet je i dalje u radu.
U Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju pokrenute su tri finansijske istrage i jedan izviđaj, kao i u Podgorici, nijedan predmet nema epilog do kraja 2025. godine.
Osnovna državna tužilaštva takođe bilježe rast aktivnosti u ovom segmentu rada, a posebno su agilnije djelovali u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i ODT-u Bijelo Polje, koje je u izvještajnoj godini u 16 predmeta pokrenulo finansijske istrage i to protiv 37 osoba, od čega 16 pravnih lica i 21 fizičko lice.
Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je jedan predmet u kojem je predložena privremena mjera na stan od 119 m2 i garaže, a prijedlog je sud usvojio.
Ostala tužilaštva imaju nešto skromniji učinak, a saldo pokrenutih finansijskih istraga u ODT-u Cetinje i ODT Kolašin je nula, a u Prijestonici je otvoren samo jedan finansijski izviđaj.
Osnovno državno tužilaštvo u Baru formiralo je dva predmeta finansijskih izviđaja, od kojih je jedan predmet okončan na način da nije došlo do otvaranja finansijske istrage, dok je predmet finansijskog izviđaja i dalje u toku.
Iz izvještaja proizilazi da je jedan od razloga za bolje rezultate i uvođenje personalizovanijeg modela praćenja primjene uputstva VDT-a.
Koordinatori iz Vrhovnog državnog tužilaštva pratili su realizaciju na kvartalnom nivou, dostavljali izvještaje i održavali sastanke sa vrhovnim državnim tužiocem.
I pored agilnijeg rada tužilaca da u ranoj fazi istraga identifikuju i blokiraju imovinu, za koju se vjeruje da je stečena kriminalom, sudska rješenja o trajnom oduzimanju imovine zbog manjka pravosnažnih presuda su i dalje rijetka.
U izvještajnom periodu u jednom predmetu iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva podnijet je zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.
Imovina se odnosi na dva putnička vozila i nepokretnosti: šume površine 2.570 m2 i livadu od 1.771 m2.
Dodatno, Viši sud u Podgorici donio je rješenje kojim je trajno oduzet džip Porsche Cayenne.
(Vijesti)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
13 h0
Nauka i tehnologija
13 h0
Region
13 h0
Republika Srpska
14 h1
Region
13 h0
Region
13 h0
Region
13 h0
Region
14 h0
Najnovije
Najčitanije
07
54
07
48
07
46
07
42
07
32
Trenutno na programu