Iduće sedmice ugovor za izgradnju gasovoda, poznat izvođač radova

Potpisivanje ugovora sa konzorcijumom koji će graditi magistralni gasovod Šepak - Banjaluka - Novi Grad, čija je vrijednost 1,29 milijardi KM, očekuje se naredne sedmice, dok bi radovi na terenu mogli početi sredinom ljeta, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske.

Resorno ministarstvo organizovalo je danas sastanak na kojem su dogovorene aktivnosti na realizaciji ovog projekta, izradi projektne dokumentacije, te je razgovarano o usaglašavanju aktivnosti sa projektom izgradnje auto-puta u Republici Srpskoj s ciljem obezbjeđivanja efikasne i koordinisane realizacije, prenosi SRNA.

Izabrani konzorcijum čini pet kompanija, odnosno nosilac je "Konvar" Beograd, a članice su "Gastek" Inđija, "Radis" Istočno Sarajevo, "Zavod za zavarivanje" Beograd i "Jokić invest" Zvornik.

Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić podsjetio je da je Vlada Republike Srpske ovaj projekat označila kao strateški važan, te naglasio da je riječ o jednom od najvećih infrastrukturnih poduhvata u energetskom sektoru.

Na sastanku je istaknut značaj koordinacije nadležnih institucija i partnera da bi bila obezbijeđena blagovremena i efikasna realizacija ovog projekta od ključnog značaja za energetsku stabilnost i razvoj Republike Srpske.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstva saobraćaja i veza, preduzeća "Autoputevi Republike Srpske", "Sarajevo-gas" Istočno Sarajevo i kompanija koje čine izabrani konzorcijum izvođača radova.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva poručuju da će nastaviti da koordinišu aktivnosti svih uključenih strana, s ciljem uspješne implementacije projekta čija je procijenjena vrijednost 1,29 milijardi KM, uz dodatne troškove eksproprijacije.