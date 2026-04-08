U Republiku Srpsku stižu Trampov izaslanik i ruska delegacija

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će u Republiku Srpsku doći specijalni izaslanik predsjednika SAD Donalda Trampa, a da on u Ameriku putuje 25. ili 26. aprila gd‌je će imati važne sastanke.

Dodik je potvrdio da će prilikom posjete SAD od jednog katoličkog univeziteta dobiti priznanja za demokratiju i slobodu, nakon čega će posjetiti srpsku zajednicu u Ilinoisu.

"Potom putujem na Floridu da bi se, po mogućnosti, obezbijedili neki važni sastanci", izjavio je Dodik novinarima u Banjaluci i dodao da će se u Republiku Srpsku vratiti početkom maja.

On je najavio da će nakon proslave svoje slave, Đuruđevdana, otputovati u Moskvu, gd‌je je pozvan da prisustvuje vojnoj paradi povodom Dana pobjede.

Takođe je najavio da će Republiku Srpsku posjetiti visoka ruska delegacija predvođena zamjenikom ministra inostranih poslova.

Govoreći o današnjem susretu sa značajnim članom srpske zajednice u SAD Olgom Ravasi, Dodik je rekao da će razgovarati o nekim daljim kontaktima.

"Možda smo preambiciozni, ali naš odnos treba da se zasniva na onom što je moguće. Mi imamo dobru saradnju sa novom američkom administracijom i u vremenu te nove administracije pokušaćemo izgraditi odnose na najbolji mogući način", naveo je Dodik.

On je naglasio da se, u isto vrijeme, ni jednog trenutka nije dovodila u pitanje strateška saradnja sa Ruskom Federacijom.

Dodik je rekao da sa administracijom EU ne može da se uspostavi dobra saradnja zbog njihovih prizemnih planova urušavanja Srpske, niti se mogu dozvoliti njihova ponašanja koja vode ka centralizaciji BiH, prenosi Srna.