Logo
Large banner

U Republiku Srpsku stižu Trampov izaslanik i ruska delegacija

ATV

ATV
08.04.2026 13:33

Komentari:

4
Палата
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će u Republiku Srpsku doći specijalni izaslanik predsjednika SAD Donalda Trampa, a da on u Ameriku putuje 25. ili 26. aprila gd‌je će imati važne sastanke.

Dodik je potvrdio da će prilikom posjete SAD od jednog katoličkog univeziteta dobiti priznanja za demokratiju i slobodu, nakon čega će posjetiti srpsku zajednicu u Ilinoisu.

"Potom putujem na Floridu da bi se, po mogućnosti, obezbijedili neki važni sastanci", izjavio je Dodik novinarima u Banjaluci i dodao da će se u Republiku Srpsku vratiti početkom maja.

On je najavio da će nakon proslave svoje slave, Đuruđevdana, otputovati u Moskvu, gd‌je je pozvan da prisustvuje vojnoj paradi povodom Dana pobjede.

Takođe je najavio da će Republiku Srpsku posjetiti visoka ruska delegacija predvođena zamjenikom ministra inostranih poslova.

Govoreći o današnjem susretu sa značajnim članom srpske zajednice u SAD Olgom Ravasi, Dodik je rekao da će razgovarati o nekim daljim kontaktima.

"Možda smo preambiciozni, ali naš odnos treba da se zasniva na onom što je moguće. Mi imamo dobru saradnju sa novom američkom administracijom i u vremenu te nove administracije pokušaćemo izgraditi odnose na najbolji mogući način", naveo je Dodik.

On je naglasio da se, u isto vrijeme, ni jednog trenutka nije dovodila u pitanje strateška saradnja sa Ruskom Federacijom.

Dodik je rekao da sa administracijom EU ne može da se uspostavi dobra saradnja zbog njihovih prizemnih planova urušavanja Srpske, niti se mogu dozvoliti njihova ponašanja koja vode ka centralizaciji BiH, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Amerika

Rusija

delegacija

posjeta

Komentari (4)
Large banner

Više iz rubrike

Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Republika Srpska

Dodik: Krajem aprila sam u SAD, 9. maja u Moskvi na Paradi

6 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Slovenija na čelu s Janšom bolja za Srpsku

6 h

0
Минић: Вратићемо српском борцу достојанство, сутра на Влади приједлог закона о борачким правима

Republika Srpska

Minić: Vratićemo srpskom borcu dostojanstvo, sutra na Vladi prijedlog zakona o boračkim pravima

7 h

2
Зоран Стевановић, Саво Минић и Радан Остојић одају пошту браниоцима Семберије у Бијељини

Republika Srpska

Minić, Ostojić i Stevanović odali poštu braniocima Semberije

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

19

00

Igor Dodik: Sve više radimo na promociji srpskog naroda i Republike Srpske u svijetu

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

18

45

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner