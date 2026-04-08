Slovenija na čelu s Janšom bolja za Srpsku

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik vjeruje, kako je rekao, da će Srpska imati relaksiranije odnose sa Slovenijom ukoliko Janez Janša formira Vladu.

"Naša iskustva sa prehtodnom Vladom su veoma loša", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je dodao da Srpska ima dobre odnose sa Mađarskom ali i sa mnogim političkim partijama u Evropi i uvjeren je da će partija mađarskog premijera Viktora Orbana pobijediti na parlamentarnim izborima u toj zemlji 12. aprila.

Prema njegovim riječima, značaj koji je američka administracija dala Orbanu posjetom potpredsjednika Džej di Vensa pokazuje koliko je SAD zainteresovana da sačuva taj suverenistički blok, koji se bori za očuvanje poštovanja nacije i vjere.

S druge strane, napomenuo je, liberali su posijali globalistički crv koji je urušio mnoge države, prenosi Srna.