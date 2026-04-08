Minić, Ostojić i Stevanović odali poštu braniocima Semberije

08.04.2026 11:35

Зоран Стевановић, Саво Минић и Радан Остојић одају пошту браниоцима Семберије у Бијељини
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić započeo je posjetu Bijeljini polaganjem vijenca ispred centralnog spomenika braniocima i odavanjem počasti poginulim borcima u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Vijence su položili i ministri rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i saobraćaja i veza Zoran Stevanović.

Premijer i ministri će posjetiti Spomen-sobu poginulim borcima a potom i sjedište gradske Boračke organizacije.

U nastavku posjete Bijeljini Minić će prisustvovati otvaranju automatske GLP laboratorije u Bolnici "Sveti vračevi", predviđenom u 12.00 časova.

Premijer Republike Srpske će nakon toga, zajedno sa ministrom saobraćaja i veza Zoranom Stevanovićem, posjetiti gradilište auto-puta na lokaciji Brodac petlja – Kamp, kao i drinski nasip na lokaciji ustava Janja, prenosi Srna.

Savo Minić

Radan Ostojić

polaganje vijenaca

Semberija

Zoran Stevanović

Više iz rubrike

Олга Раваси стиже у Бањалуку, састаје се са Додиком

Republika Srpska

Olga Ravasi stiže u Banjaluku, sastaje se sa Dodikom

7 h

27
Милорад Додик на панел-дискусији у Банском двору Трампом Млађим.

Republika Srpska

Posjeta Trampa Mlađeg potvrđuje da se grade odnosi sa važnim međunarodnim partnerima

8 h

0
професор међународних односа и безбједности гостовање

Republika Srpska

Dolazak Trampa Mlađeg u Banjaluku i obilaženje Sarajeva poslalo jasnu poruku: Sa Srpskom se razgovara, ne drže joj se lekcije

8 h

0
Колона возила која је довезла Трампа Млађег у Бански двор у Бањалуци

Republika Srpska

Oglasio se MUP Srpske o posjeti Donalda Trampa Mlađeg Banjaluci

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

05

Igor Dodik: Sve više radimo na promociji srpskog naroda i Republike Srpske u svijetu

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

18

45

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

