Minić, Ostojić i Stevanović odali poštu braniocima Semberije

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić započeo je posjetu Bijeljini polaganjem vijenca ispred centralnog spomenika braniocima i odavanjem počasti poginulim borcima u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Vijence su položili i ministri rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i saobraćaja i veza Zoran Stevanović.
Premijer i ministri će posjetiti Spomen-sobu poginulim borcima a potom i sjedište gradske Boračke organizacije.
U nastavku posjete Bijeljini Minić će prisustvovati otvaranju automatske GLP laboratorije u Bolnici "Sveti vračevi", predviđenom u 12.00 časova.
Premijer Republike Srpske će nakon toga, zajedno sa ministrom saobraćaja i veza Zoranom Stevanovićem, posjetiti gradilište auto-puta na lokaciji Brodac petlja – Kamp, kao i drinski nasip na lokaciji ustava Janja, prenosi Srna.
