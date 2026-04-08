Oglasio se MUP Srpske o posjeti Donalda Trampa Mlađeg Banjaluci

Donald Tramp Mlađi, sin američkog predsjednika Donalda Trampa posjetio je juče Banjaluku, te je održao panel diskusiju u Banskom dvoru.

Dolazak Trampa Mlađeg pratile su velike mjere bezbjednosti, a sve je proteklo bez i najmanjeg incidenta.

Uspješno obezbijeđen boravak visokopozicionirane inostrane delegacije

Kako je saopšteno iz MUP-a Srpske, tokom trajanja posjete preduzete su sve neophodne operativne i preventivne mjere i radnje, koje su rezultirale potpunom bezbjednošću učesnika i građana

"Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su uspješno realizovali obezbjeđenje boravka visokopozicionirane inostrane delegacije koja je boravila u posjeti Republici Srpskoj, osiguravajući nesmetano odvijanje svih planiranih aktivnosti, kao i stabilan javni red i mir na području na kojem je posjeta organizovana.

Tokom trajanja posjete preduzete su sve neophodne operativne i preventivne mjere i radnje, koje su rezultirale potpunom bezbjednošću učesnika i građana", navode iz MUP-a Srpske.

Zahvaljujući visokom stepenu profesionalnosti, koordinaciji i pravovremenom djelovanju policijskih službenika, cjelokupan događaj protekao je bez incidenata.

"Poseban doprinos uspješnoj realizaciji dali su i drugi nadležni subjekti sa kojima je ostvarena kvalitetna saradnja u cilju očuvanja bezbjednosti.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju, strpljenju i odgovornom ponašanju, naročito u pogledu poštovanja privremenih mjera regulacije saobraćaja i drugih ograničenja. Njihova saradnja sa policijskim službenicima značajno je doprinijela efikasnom sprovođenju svih bezbjednosnih aktivnosti i ukupnom uspjehu ove posjete", dodaju iz MUP-a.