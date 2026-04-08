Igor Dodik: Tramp Mlađi dovešće investitore - napravili smo nešto veliko

Mene najviše raduje da će Tramp Mlađi, sin predsjednika SAD-a Donalda Trampa, da dovede investitore. Najvažnije da se oni osjećaju ovdje bezbjedno, a sa investicijama dolazi i apsolutni mir, rekao je Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a, gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a.

Posjeta sina američkog predsjednika Donalda Trampa Mlađeg Republici Srpskoj vijest je koja je odjeknula regionom i svijetom.

"Treba da budemo ponosni svi nakon prespavane noći, jer mnogi nisu svjesni šta se sve dešavalo. Da nije bilo vizije i hrabrosti naših ljudi sigurno da ovog susreta ne bi bilo. Kontinuirano radimo na afirmaciji Srpske na međunarodnom planu. Vizija mog oca je bila takva, još od 2016. kada je Donald Tramp prvi put postao predsjednik SAD", naglasio je Igor Dodik.

On je naglasio da je to bio treći susret njega i Trampa Mlađeg.

"Trampovi imaju preporuke da ne putuju nigdje po svijetu i onda znate koliko je teško dovesti ga. Preduhitrili smo naše neprijatelje koji su pokušali da pokvare sliku o nama i Republici Srpskoj", dodao je Igor Dodik.

Igor Dodik kaže da se pričalo o konkretnim stvarima i investicijama koje treba da se obezbijede kako bi se i dogodile.

"Ne ide to tako jednostavno. Mene najviše raduje da će Tramp Mlađi da dovede neke investitore, koje mi danas i ne znamo. Najvažnije da se oni osjećaju ovdje bezbjedno, a sa investicijama dolazi i apsolutni mir. Moramo jednostavno da iskoristimo ovaj momenat - poručio je Igor Dodik.

Impresije Trampa Mlađeg o Republici Srpskoj su veoma dobre, piše RTRS.

- Rekao je da je Srpska jako lijepa zemlja, kada je gledao pejzaže od Mahovljana do Banjaluke. Imali smo zanimljive razgovore i o lovu, obećao je da će sa našim premijerom Savom Minićem, koji je i predsjednik Lovačkog saveza Srpske, doći jednom u lov - rekao je Igor Dodik.

On ističe da za Republiku Srpsku tek dolaze bolja vremena i naplata svih ovih međunarodnih aktivnosti.

"Narod će tek da osjeti sve ove stvari koje dogovaramo. Želimo popraviti poslovni ambijent, da nam mladi ne odlaze, da otvorimo što više Republiku Srpsku prema svijetu", poručio je Igor Dodik.

Osvrnuo se i na predstojeće izbore u Mađarrskoj.

"Nama je jako važno da pobjedi Viktor Orban u Mađarskoj. Po našim saznanjima trebalo bi da bude sve u redu, ali imate evropsku elitu koja pokušava da ga sruši i koja ne gaji prave vrijednosti kao što je to slučaj sa nama i Mađarskom. Orban je imao razumijevanja za nas, bio posrednik u mnogim susretima i on je naš veliki prijatelj", zaključio je Igor Dodik.