Tramp otputovao iz Banjaluke: Sadržajan dan u Srpskoj i snažne poruke

07.04.2026 22:26

Авион у којем се налази Доналд Трамп Млађи слетио на аеродром у Маховљанима
Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi otputovao je sa banjalučkog aerodroma nakon sadržajnog dana, ispunjenog brojnim sastancima i Panel diskusijom, koje je održao u najvećem gradu Republike Srpske.

Njegov avion je, potvrđeno je nezvanično za ATV, poletio sa aerodroma u Mahovljanima nešto poslije 20 sati.

Tramp je, u pratnji supruge i najbližih saradnika, u utorak ujutru doputovao u Banjaluku na poziv organizacionog sekretara SNSD-a Igora Dodika.

U Banskom dvoru je održao Panel diskusiju u kojoj je, tokom razgovora s Danijelom Matović, govorio o brojnim globalnim temama, prije svega ekonomskim.

Tokom panela i sastanaka bilo je riječi o mogućnostima Srpske da privuče strane investicije, sa posebnim naglaskom na energetski sektor i razvoj modernih tehnologija.

Donald Tramp Mlađi let

To je za ATV potvrdio i sam Igor Dodik, koji je najavio i dobre vijesti za Srpsku.

"Već smo pričali prije ovog samog dolaska o potencijalnim investitorima, moraju da se stvore preduslovi. Kao što vidite u svijetu, razna dešavanja se mijenjaju iz dana u dan i neke stvari koje dugo planirate ne mogu baš da se kroz plan ostvare. Radimo na tome, iz ovog momenta ne mogu trenutno da kažem, ali sigurno da će biti jako dobrih vijesti", istakao je Dodik.

Tramp je, govoreći pred zvanicama na panel diskusiji u Banskom dvoru, rekao da Amerikanci mogu mnogo da nauče dolaskom u Republiku Srpsku i boravkom ovdje.

"Radna etika je kulturološka stvar. Ovdje ima toliko puno toga da se nauči i za mene jedna nenamjerna politička indoktrinacija se desila kada sam vidio kako propada određeni politički sistem, ali isto tako kada sam vidio vrijednosti ljudi. Ako bi došli ovdje mislim da bi mogli da shvate kako zaista funkcioniše svijet", istakao je Tramp Mlađi.

Nakon diskusije u Banskom dvoru Tramp Mlađi je u prijatnoj i opuštenoj atmosferi nastavio druženje i razgovore sa zvaničnicima Srpske do kasnih večernjih sati.

