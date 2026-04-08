Minić: Vratićemo srpskom borcu dostojanstvo, sutra na Vladi prijedlog zakona o boračkim pravima

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je da će sutra na Vladi biti prijedlog zakona o boračkim pravima i da će uraditi sve da se srpskom borcu vrati dostojanstvo.

"Predugo se čekalo da bilo ko odlučuje o tome koliko će borci dobiti dodatka. To hoćemo da sistemski uradimo", rekao je Minić novinarima u Bijeljini prilikom posjete Spomen-sobi.

Istakao je da poginuli i njihove porodice obavezuju da se vrati dignitet srpskom borcu i tako će biti dok je predsjednik Vlade.

Napomenio je da je i sam bio u Istočnobosanskom korpusu, pripadnik Druge poslavske brigade, kasnije Prve srpske i da to zna i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.

"Srpski borac se uvijek borio pod trobojkom koja je bila na strani pravde. Nikad strana zla, nikad strana bilo kakvog nacizma. Ne mogu vam pred kamerama reći ali smo u posljednjih deset dana imali toliko ružnih stvari, da su nam mahali ratnim zastavama, dolazili u Republiku Srpsku i tako dalje. Nismo to dozvolili", rekao je Minić.

Naglasio je da to nije dozvoljeno jer ni srpska strana ne ide na drugu i tamo ih provocira.

Premijer je napomenuo da je Ostojić zadužen za boračku organizaciju, populaciju, za sve i da imaju punu podršku.

"Koliko god bude bilo moguće da vratimo dostojanstvo srpskom borcu, da završimo sve ono što može vratiti Vlada, mi ćemo uraditi", zaključio je Minić, prenosi Srna.