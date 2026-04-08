Ulaganje iz snova postalo noćna mora: Ostala bez 20.000 evra u mjesec dana

U proteklih mjesec dana, žena sa područja Splitsko-dalmatinske županije postala je žrtva nepoznatog prevaranta koji joj je obećao velike profite ulaganjem na berzu i u kriptovalute.

Zbog toga je izgubila ukupno 20.000 evra, saopštila je policija u srijedu.

Prevarant ju je kontaktirao i lažno se predstavio, tvrdeći da će je zastupati na berzi i obećavajući visoke prinose. Vjerujući njegovim tvrdnjama, žena je u više navrata uplatila ukupno oko 20.000 evra.

Policija upozorava da je riječ o kompjuterskoj investicionoj prevari, gdje počinilac žrtvu uvjerava da je ulaganje potpuno sigurno.

Građanima se savjetuje da:

odbijaju nenajavljene pozive i ponude za ulaganja,

traže nepristrasni finansijski savet pre bilo kakvog ulaganja,

budu sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju sigurne i velike profite,

prijave svaku sumnjivu aktivnost policiji.

Ako je neko već postao žrtva prevare, postoji rizik da će prevaranti pokušati da ga ponovo ciljanju ili da prodaju njegove podatke drugim prevarantima. Policija apeluje na građane da ne dijele lične podatke i da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama, prenosi Poslovni.