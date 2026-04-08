Ulaganje iz snova postalo noćna mora: Ostala bez 20.000 evra u mjesec dana

08.04.2026 17:49

Улагање из снова постало ноћна мора: Остала без 20.000 евра у мјесец дана
Foto: Pexels

U proteklih mjesec dana, žena sa područja Splitsko-dalmatinske županije postala je žrtva nepoznatog prevaranta koji joj je obećao velike profite ulaganjem na berzu i u kriptovalute.

Zbog toga je izgubila ukupno 20.000 evra, saopštila je policija u srijedu.

Prevarant ju je kontaktirao i lažno se predstavio, tvrdeći da će je zastupati na berzi i obećavajući visoke prinose. Vjerujući njegovim tvrdnjama, žena je u više navrata uplatila ukupno oko 20.000 evra.

Ротација полиција

Svijet

Natjerao mladu majku da oduzme sebi život: Evo koliku kaznu je dobio

Policija upozorava da je riječ o kompjuterskoj investicionoj prevari, gdje počinilac žrtvu uvjerava da je ulaganje potpuno sigurno.

Građanima se savjetuje da:

  • odbijaju nenajavljene pozive i ponude za ulaganja,
  • traže nepristrasni finansijski savet pre bilo kakvog ulaganja,
  • budu sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju sigurne i velike profite,
  • prijave svaku sumnjivu aktivnost policiji.

Ako je neko već postao žrtva prevare, postoji rizik da će prevaranti pokušati da ga ponovo ciljanju ili da prodaju njegove podatke drugim prevarantima. Policija apeluje na građane da ne dijele lične podatke i da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama, prenosi Poslovni.

Pročitajte više

Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Natjerao mladu majku da oduzme sebi život: Evo koliku kaznu je dobio

1 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Odjeknula snažna eksplozija, ima više povrijeđenih

1 h

0
Продужну кабл

Srbija

Ženu ubila struja: Nagazila na kabl koji je bio izložen

1 h

0
Офарбана васкршња јаја.

Savjeti

Da li se jaja farbaju na Veliki petak? Popadija dala odgovor

1 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Tinejdžer (16) uhapšen zbog silovanja maloljetnice

2 h

0
Црвено-плаво-бијела застава са двоглавим бијелим орлом који има круну. На прсима орла је црвено-зелени грб са златним лавом.

Region

Crna Gora odbila da vrati trobojku

11 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Region

Uhapšene dvije osobe: ''Ojadili'' ženu za 50.000 evra

20 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Pravoslavnim sveštenicima izgrebani automobili i probušene gume

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

09

Igor Dodik: Sve više radimo na promociji srpskog naroda i Republike Srpske u svijetu

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

18

45

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

