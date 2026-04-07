Pravoslavnim sveštenicima izgrebani automobili i probušene gume

07.04.2026 21:11

Eparhija budimljansko-nikšićka izrazila je veliku zabrinutost zbog učestalih incidenata na platou ispred Hrama Svetog Simeona Mirotočivog u Beranama.

Iz Eparhije navode da je na praznik Cvijeti parohu beranskom Milenku Raleviću oštećeno vozilo, što je drugi put u dvije sedmice i na istovjetan način - izbušene su gume, te izgreban automobil.

Domaćica se prodaje u Danskoj: Cijena će vas šokirati

"Istovjetnom vandalizmu, takođe u dva navrata, bilo je izloženo i vozilo starješine Sabornog hrama, protojereja-stavrofora Siniše Jankovića", naveli su iz Eparhije budimljansko-nikšićke.

U saopštenju se dodaje da su navedeni huliganski incidenti, počev od lomljenja rampe pa do posljednjeg vandalizma, prijavljeni policiji, ali da vinovnici nisu otkriveni.

"Nema sumnje da pomenuta nedjela predstavljaju izraz krajnje netrpeljivosti, te pokušaj sistematskog i upornog zastrašivanja i izazivanja nesigurnosti. Takvim gnusnim namjerama ide na ruku izostanak adekvatne reakcije nadležnih državnih organa", objavili su iz Eparhije budimljansko-nikšićke.

Rode se vratile u Černobilj

Iz Eparhije su ponovo apelovali na organe reda da preduzmu odgovarajuće aktivnosti, kako bi se crkvena dobra i imovina sveštenstva profesionalno zaštitila i obezbijedila, u skladu sa Ustavom i zakonom.

"U suprotnom se nameće zaključak i opravdano stiče utisak da u ovoj državi postoje možda građani i organizacije drugog reda, čija imovina i sigurnost nisu vrijednosti koje uživaju isti nivo pravne zaštite kao i u slučaju svih ostalih građana", zaključili su iz Eparhije budimljansko-nikšićke.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић присуствовао је у Банском двору у Бањалуци панел дискусији привредника и званичника Српске са Доналдом Трампом Млађим.

Republika Srpska

Stevandić: Srpska čuva stabilnost korektnim odnosima prema SAD

Јорганска навлака са отвором

Stil

Sjećate li se navlaka s rupom u sredini? Evo čemu su zapravo služile

Вицо Зељковић

BiH

Zeljković za ATV: Uspjeli smo napraviti dobru sportsku hemiju

Змија

Savjeti

Srbi masovno sade ovu biljku, a ne znaju da privlači zmije

Масажа

Region

Horor: Dogovorili masažu u parku, a onda je počeo seksualni napad

Граница Градишка

Region

Hrvatska olakšava prelazak granice: Šta se sve mijenja

Паре

Region

Čovjek (64) mislio da ulaže u kriptovalute, pa ostao bez desetina hiljada evra

Упаљена свјетла на ауто-путу.

Region

Na auto-putu kolona duga 11 kilometara zbog saobraćajne nesreće

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

