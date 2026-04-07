Pravoslavnim sveštenicima izgrebani automobili i probušene gume

Eparhija budimljansko-nikšićka izrazila je veliku zabrinutost zbog učestalih incidenata na platou ispred Hrama Svetog Simeona Mirotočivog u Beranama.

Iz Eparhije navode da je na praznik Cvijeti parohu beranskom Milenku Raleviću oštećeno vozilo, što je drugi put u dvije sedmice i na istovjetan način - izbušene su gume, te izgreban automobil.

Ekonomija Domaćica se prodaje u Danskoj: Cijena će vas šokirati

"Istovjetnom vandalizmu, takođe u dva navrata, bilo je izloženo i vozilo starješine Sabornog hrama, protojereja-stavrofora Siniše Jankovića", naveli su iz Eparhije budimljansko-nikšićke.

U saopštenju se dodaje da su navedeni huliganski incidenti, počev od lomljenja rampe pa do posljednjeg vandalizma, prijavljeni policiji, ali da vinovnici nisu otkriveni.

"Nema sumnje da pomenuta nedjela predstavljaju izraz krajnje netrpeljivosti, te pokušaj sistematskog i upornog zastrašivanja i izazivanja nesigurnosti. Takvim gnusnim namjerama ide na ruku izostanak adekvatne reakcije nadležnih državnih organa", objavili su iz Eparhije budimljansko-nikšićke.

Svijet Rode se vratile u Černobilj

Iz Eparhije su ponovo apelovali na organe reda da preduzmu odgovarajuće aktivnosti, kako bi se crkvena dobra i imovina sveštenstva profesionalno zaštitila i obezbijedila, u skladu sa Ustavom i zakonom.

"U suprotnom se nameće zaključak i opravdano stiče utisak da u ovoj državi postoje možda građani i organizacije drugog reda, čija imovina i sigurnost nisu vrijednosti koje uživaju isti nivo pravne zaštite kao i u slučaju svih ostalih građana", zaključili su iz Eparhije budimljansko-nikšićke.