Zeljković za ATV: Uspjeli smo napraviti dobru sportsku hemiju

"Iza nas je veliki rezultat koji je napravljen i sigurno da je ispisana istorije jer kada uzmemo kako se sve odvijalo u prethodnom periodu i kakvi su bili izazovi možemo biti zadovoljni sa onim što smo napravili i plasirali se na Svjetsko prvenstvo. Ovo nije sigurno slučajnost već jasan jedan plan koji smo postavili i pravac kojim smo se kretali", rekao je Vico Zeljković, predsjednik fudbalskog saveza BiH.

Zeljković kaže da je ključ uspjeha bila atmosfera koja je vladala u stručnom štabu.

Dobra saradnja

"Uspjeli smo napraviti dobru sportsku hemiju, atmosferu i povjerenje između stručnog štaba, igrača i saveza. Kada smo imali loše rezultate i kada smo trpili kritike zbog loših rezultata, do uslova nikada nije bilo, uslovi su na nivou najvećih reprezentacija. Rezultati sa početka nisu bili po planu, jer ti rezultati na početu nisu mogli biti jer je bila jedna smjena generacije i bio je jedan katastrofalan niz od 2014. godine poslije plasmana na prvo Svjetsko prvenstvo", kaže Zeljković.

Po njegovim riječima reprezentacija BiH je poslije prvog plasmana na Svjetsko prvenstvo ušla u jedan period stagnacije te do danas nisu pokazali rezultate.

"Ovih dana pravimo plan puta na Svjetsko prvenstvo jer čim to završimo prelazimo na dugoročne planove iz ovoga što smo sada uspjeli da napravimo i da vidimo kako možemo da najbolje iskoristimo za dalji razvoj fudbala u BiH. Sve reprezentacije koje se nalaze na Svjetskom prvenstvu sigurno da imaju svoj kvalitet i nisu tu slučajno, tako da nema prostor da se bilo ko potcijeni, a isto tako ne želimo ni mi da budemo potcijenjeni", kaže Zeljković.

Kako kaže grupa u kojoj se nalaze koliko god djelovala jednostavno nije tako jer niti jedna reprezentacija u toj grupi nije tu slučajno i dodaje da će se BiH potruditi da ostvari najbolji rezultat.