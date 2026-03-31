Vico Zeljković uručio Novaku Đokoviću dres BiH

Predsjednik FS BiH Vico Zeljković danas se sastao sa prvim čovjekom UEFA-e Aleksandrom Čeferinom.

Tom prilikom održan je susret sa predsjednikom FS Italije Gabrielom Gravinom i najboljim teniserom svih vremena Novakom Đokovićem, te im uručio dresove fudbalske reprezentacije BiH.

Finalni meč baraža za Svjetsko prvenstvo igra se u Zenici, s početkom u 20 sati i 45 minuta.

Pobjednik ovog meča ide na Svjetsko prvenstvo, a igraće u grupi B, zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom.