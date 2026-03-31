Poruka “Lešinara” pred duel u Zenici: "Aj Italija"

Fudbaleri BiH večeras dočekuju Italiju u odlučujućoj utakmici za plasman na Svjetsko prvenstvo, a pred ovaj duel podrška gostujućoj selekciji stiže iz Banjaluke.

“Aj Italija”, ispisano je slovima u crvenoj i plavoj boji na transparentu koji je okačen ispred Gradskog stadiona u Banjaluci.

Zidić sa grafitom “Lešinari Banjaluka” poslužio je i kao svojevrsni potpis autora transparenta, pa tako nema sumnje da će najvatrenije pristalice banjalučkog kluba večeras navijati za selekciju Đenara Gatuza.