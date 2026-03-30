Anćeloti otpisao BiH

Slavni italijanski trener i selektor Brazila Karlo Anćeloti uvjeren je da će Azuri u Zenici lako izaći na kraj sa Bosnom i Hercegovinom.

Brazil u noći s utorka na srijedu u američkom Orlandu protiv Hrvatske igra prijateljsku utakmicu pred Svjetsko prvenstvo.

Par sati ranije znaće se je li na SP otišla reprezentacija koju je Anćeloti kao igrač predstavljao na dva Mundijala.

Italija u utorak od 20:45 sati u Zenici igra protiv Bosne i Hercegovine u finalu doigravanja za SP. Azuri su propustili dva posljednja SP-a, ali Anćeloti je uvjeren da se to neće dogoditi i treći put.

Pred utakmicu s Hrvatskom, Anćeloti je poželio sreću selektoru Italije Gatuzu, igraču kojeg je godinama trenirao u Milanu.

"Želim mu puno sreće i veselim se što ću ga vid‌jeti na Svjetskom prvenstvu. Uspjeće 100 posto ili bolje rečeno, da ne izazivamo sreću, 95 posto. Prepustimo to sudbini. Jedina sigurnost je da bi se Italija na SP-u našla u ne tako strašnoj grupi. Tamo je jedina jaka ekipa Švajcarska", poručio je Anćeloti.