FBI: Napadač na sinagogu bio inspirisan Hezbolahom

Izvor:

SRNA

30.03.2026 22:29

Komentari:

0
ФБИ: Нападач на синагогу био инспирисан Хезболахом

Naoružani muškarac koji je početkom marta udario pikapom u sinagogu u oblasti Detroita bio je inspirisan Hezbolahom, izjavila je šef lokalne kancelarije američkog Federalnog istražnog bira /FBI/ Dženifer Ranjan.

Ranjanova je rekla da je Ajman Gazali /41/ napravio video prije napada u opštini Vest Blumfild, rekavši da želi da "ubije što više ljudi".

On je 12. marta udario pikap vozilom u zatvorena vrata i uletio u hodnik prostora za predškolsko obrazovanje, pri čemu je udario čuvara.

Zatim je razmijenio vatru sa drugim čuvarom prije nego što je izvršio samoubistvo.

"Ford F150", napunjen pirotehnikom komercijalnog kvaliteta i kanisterima benzina, zapalio se tokom sukoba.

Njegov brat je bio komandant Hezbolaha, saopštile su Izraelske odbrambene snage nakon napada.

sinagoga

FBI

Jevreji

Više iz rubrike

Још једна трагедија у Америци: Ученик пуцао у наставницу па пресудио себи

Svijet

Još jedna tragedija u Americi: Učenik pucao u nastavnicu pa presudio sebi

2 h

0
То је нешто много мрачније: Венс о правој природи НЛО, огласио се и Обама о строго поверљивим подацима

Svijet

To je nešto mnogo mračnije: Vens o pravoj prirodi NLO, oglasio se i Obama o strogo poverljivim podacima

2 h

0
Трагедија у Аргентини: Дјечак (15) убио једног и ранио осам ученика у школи

Svijet

Tragedija u Argentini: Dječak (15) ubio jednog i ranio osam učenika u školi

3 h

0
Америка преговара са Ираном

Svijet

Amerika pregovara sa Iranom

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Evropa u strahu: "Posljedice će biti ogromne"

22

52

Partizan rutinski protiv Bosne u Beogradu

22

49

Anćeloti otpisao BiH

22

46

Lažna učiteljica osuđena na 4.5 godine zatvorske kazne

22

44

Naplaćivanje prolaza kroz Ormuski moreuz: Prijedlog zakona u iranskom parlamentu?

