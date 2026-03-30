FBI: Napadač na sinagogu bio inspirisan Hezbolahom

Naoružani muškarac koji je početkom marta udario pikapom u sinagogu u oblasti Detroita bio je inspirisan Hezbolahom, izjavila je šef lokalne kancelarije američkog Federalnog istražnog bira /FBI/ Dženifer Ranjan.

Ranjanova je rekla da je Ajman Gazali /41/ napravio video prije napada u opštini Vest Blumfild, rekavši da želi da "ubije što više ljudi".

On je 12. marta udario pikap vozilom u zatvorena vrata i uletio u hodnik prostora za predškolsko obrazovanje, pri čemu je udario čuvara.

Zatim je razmijenio vatru sa drugim čuvarom prije nego što je izvršio samoubistvo.

"Ford F150", napunjen pirotehnikom komercijalnog kvaliteta i kanisterima benzina, zapalio se tokom sukoba.

Njegov brat je bio komandant Hezbolaha, saopštile su Izraelske odbrambene snage nakon napada.