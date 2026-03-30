Logo
Large banner

Tragedija u Argentini: Dječak (15) ubio jednog i ranio osam učenika u školi

Autor:

ATV
30.03.2026 21:21

Komentari:

0
Трагедија у Аргентини: Дјечак (15) убио једног и ранио осам ученика у школи

Petnaestogodišnji dječak danas je otvorio vatru u školi Marijano Moreno u mjestu San Kristobal u argentinskoj provinciji Santa Fe, usmrtivši jednog učenika i ranivši još osmoro, saopštile su vlasti.

Napadač je priveden odmah nakon incidenta, navodi lokalna vlada, prenosi argentinski portal Nasion.

Šest učenika pretrpjelo je lakše povrede dok su bježali sa mjesta događaja i svi su van životne opasnosti.

Dva druga učenika prebačena su u Regionalnu bolnicu „Rafaela“, od kojih je jedan u ozbiljnom, ali stabilnom stanju.

Prema riječima jedne od učenica, napadač je viđen kako izlazi iz toaleta sa pištoljem i počinje da puca u vazduh, nakon čega su svi počeli da bježe.

Incident se dogodio dok su učenici čekali da se podigne nacionalna zastava, ritual koji se svakodnevno izvodi prije početka nastave u školi u gradu sa oko 16.000 stanovnika.

Vlasti vjeruju da je napadač koristio sačmaricu. Nastava je privremeno obustavljena, a učenici poslati kućama.

Identitet napadača i žrtava nije odmah objavljen.

Sudske vlasti su saopštile da petnaestogodišnji dječak koji je otvorio vatru u školi Marijano Moreno u San Kristobalu neće biti krivično gonjen prema važećem zakonodavstvu, jer novi Zakon o maloljetničkom krivičnom postupku, koji predviđa krivičnu odgovornost od 14 godina, još nije stupio na snagu i primjenjivaće se za 180 dana.

Prema važećim propisima, najduža kazna koja se može izreći maloljetnom počiniocu krivičnog djela je 15 godina zatvora u specijalizovanom centru za maloljetnike, uz programe resocijalizacije, do punoljetstva, kada će se razmotriti eventualni transfer u redovan zatvorski sistem.

Pravosudne vlasti takođe će utvrditi kako je dječak došao do vatrenog oružja i da li postoji odgovornost roditelja ili odraslih iz njegovog bliskog okruženja.

Karolina Moreli, koordinator obrazovanja u opštini, izjavila je da je napadač bio dobar učenik, mirnog ponašanja, što su potvrdili i njegovi drugovi iz razreda.

Moreli je naglasila potrebu za jačim angažovanjem obrazovnog i socio-emocionalnog rada sa učenicima, uključujući praćenje njihovog porodičnog i društvenog okruženja, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Argentina

Pucnjava

Škola

pucnjava

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner