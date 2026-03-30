Cijene kirija divljaju, ali ne i u Beču

Cijene stanova i kirija širom Evrope bilježe kontinuiran rast, dok prihodi građana ne prate isti tempo. Novo istraživanje projekta HAUS4OL (HOUSE4ALL) pokazuje da je stanovanje sve teže priuštivo, posebno za mlade i samce u velikim gradovima.

Finansijski izazovi

Stanovanje postaje jedan od najvećih finansijskih izazova za građane širom Evrope, dok razlika između plata i cijena nekretnina nastavlja da raste.

Prema podacima projekta HAUS4OL (HOUSE4ALL), koji je razvijen na Tehničkom univerzitetu u Beču (Technische Universität Wien) u saradnji s međunarodnim partnerima, prvi put su dostupni uporedivi podaci o cijenama najma i kupovine stanova u odnosu na prihode stanovništva širom Evrope.

Rezultati pokazuju da je problem najizraženiji u velikim gradovima i ekonomskim centrima, gdje cijene stanovanja rastu znatno brže od plata.

Najveći pritisak osjećaju mladi koji žive sami i iznajmljuju manje stanove, gdje je cijena po kvadratnom metru najviša.

Odgađanje osamostaljenja

U mnogim evropskim državama sve je izraženiji trend odgađanja osamostaljenja, a dio mladih ostaje u roditeljskim domovima upravo zbog visokih troškova stanovanja.

Najviše cijene bilježe glavne prestonice i ekonomski centri, ali i turističke i obalne regije, gdje dodatni pritisak stvaraju kratkoročni najam i kupovina nekretnina za odmor.

S druge strane, ruralna područja imaju niže cijene, ali i pad potražnje zbog iseljavanja stanovništva.

Beč kao izuzetak

Kao izuzetak u evropskim okvirima izdvaja se Beč, gdje veliki udio gradskih stanova i regulisana politika najma i dalje omogućavaju relativno pristupačne cijene stanovanja.

Model bečkog javnog stanovanja često se navodi kao primjer kako aktivna politika može uticati na stabilnost tržišta nekretnina.

Istraživanje upozorava i na dodatni izazov: energetske obnove zgrada, iako neophodne za klimatske ciljeve, u kratkom roku mogu dovesti do rasta kirija.

Taj fenomen, poznat kao „energetska gentrifikacija“ (energy gentrification), može dovesti do iseljavanja stanara s nižim primanjima iz obnovljenih objekata.

Rastući troškovi stanovanja sve više utiču na političke odluke u evropskim državama, a očekuje se da će ova tema u narednim godinama biti jedan od prioriteta politika Evropske unije.

(Fokus)