Tinder mijenja pravila zbog generacije Z

Najveća svjetska aplikacija za upoznavanje uvodi niz novih opcija, u pokušaju da ponovo angažuje mlađe korisnike.

Tinder se postepeno udaljava od svog prepoznatljivog beskrajnog listanja, okrećući se vještačkoj inteligenciji s ciljem da osvježi način spajanja za generaciju Z i odgovori na sve izraženiji umor od aplikacija.

Kompanija uvodi nove funkcije koje koriste vještačku inteligenciju za prepoznavanje osobina ličnosti i kreiranje personalizovanijih podudaranja. Istovremeno, pokreću se inicijative koje podstiču upoznavanje u stvarnom životu, kao i povezivanje korisnika unutar studentske populacije.

Hilari Pejn (Hilary Paine), potpredsjednica Tindera za upravljanje proizvodima, izjavila je da je aplikacija „prvobitno osmišljena za milenijalce“ i da je „građena za generaciju usmjerenu na praktičnost“.

Ipak, ističe da generacija Z, koja čini gotovo 60 odsto korisničke baze, ima drugačija očekivanja kada je riječ o upoznavanju.

"Sve češće čujemo od mladih da je umor od aplikacija realan problem, ne samo u sferi upoznavanja, već uopšteno kada je riječ o vremenu koje provode na telefonima", rekla je Pejn.

