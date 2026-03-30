U Derventi stabilno, nema potrebe za vanrednim mjerama

Voda iz odvodnih kanala zaplavila je dvorišta u Novom naselju u Derventi. Mještani na oprezu. Strahuju da bi voda mogla ući u kuće.

Poučeni iskustvom, neki su već podigli stvari. Ovaj put, kažu, uzrok problema, uglavnom su građanska nemarnost i začepljeni kanali.

"Pa dobro je evo voda je nadošla, kanalni odvodni, to je opština napravila,to je iskopano bilo, ali ima ljudskog nemara dosta."

"Ja sam svoje stvari digla kod djece na sprat. Samo nisam ove teške. Šta ću bojim se. Kod komšija isto nikad nije bilo, ali je narod zatrpao kanale kako je ko htio"

Malo je i do nas u naselju, malo su ljudi neodgovorni, malo priroda, sve se skupilo. Na kraju vidjećemo. Nadamo se da će to na kraju biti dobro sve", kažu mještani.

Tome se svi nadaju. U međuvremenu, Dervenćani prate vodostaj Ukrine. Otežan je i saobraćaj.

Na dionici puta ispod novog mosta je, zbog izlivanja vode na kolovoz, saobraćaj potpuno obustavljen. Riječ je o putnom pravcu iz Dervente ka Banjaluci. Nadležne službe rade na sanaciji, a vozači se nadaju da će put uskoro biti prohodan.

Nije prvi put da ova saobraćajnica bude blokirana. Građani, za sada, strpljivi.

"Bitan prohodan put treba da bude. Ne može biti. Ko će sada tu vodu, iako je to napravljeno vidite potporne zidove, ogromna je količina vode, moramo sačekati", kažu mještani.

Najvažnije je da nema ugroženih domaćinstava. Sve službe su na terenu i situaciju prate iz minuta u minut, uvjeravaju nadležni. Anđelka Kuzmić, resorni ministar i Igor Žunić, prvi čovjek grada obišli su dionicu puta ispod Novog mosta i Agićki kanal.

"Sve ove investicije koje smo radili u proteklim godinama za zaštitu i odbranu od poplava su imale efekat i vidimo to na terenu. Danas smo sa gradonačelnikom dogovorili da u narednom periodu sa Vodama Srpske, Gradskom upravom i ministarstvom obavimo čišćenje kanala. Jer nažalost nekada ti mali kanali izazovu veći problem nego velike vode", kaže Kuzmić-

"Za sada slobodno mogu da kažem da je stanje stabilno da pratimo sva dešavanja koja dolaze iz Teslića, Prnjavora i Stanara. Imamo pozitivne informacije za dotok vode. Male sitne probleme koje imamo mi ćemo u narednom periodu rješavati", kaže Igor Žunić, gradonačelnik Dervente.

I zato nema razloga za strah. Derventa nije ni blizu stanja vanrednih odbrana od poplava. Iz resornog ministarstva poručuju - u planu je nastavak ulaganja u zaštitu od poplava širom Srpske.