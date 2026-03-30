Vanredno u Banjaluci, Stanivuković obilazi Republiku Srpsku

Autor:

ATV
30.03.2026 20:00

Komentari:

0
Zbog obilnih padavina proteklih dana vanredno je u Banjaluci u više mjesnih zajednica. Odlučio je to štab za vanredne situacije.

U prigradskim naseljima oko Banjaluke ima i do 50 centimetara snijega. Mještani kažu da je reakcija Gradske uprave stigla kasno.

Prioriteti prvog reda su ispoštovani ali drugog i trećeg nisu priznaju iz gradske uprave.

"Postojeća mehanizacija koja je angažovana u zimskoj službi ne može da odgovori zadacima, iz tog razloga smo mi kao civilna zaštita zajedno sa zimskom službom i odjeljenja za saobraćaj proglasili vanrednu situaciju na visinskim zonama platoa Manjače, kanjona Vrbasa, Bronzanog Majdana", kaže Dragan Babić, šef Odsjeka za poslove civilne zaštite.

Zbog cijele situacije stižu optužbe na račun banjalučkog gradonačelnika. Ljubo Ninković smatra da građani nisu gradonačelnik birali kako bi obilazio Republiku Srpsku već da rješava probleme u Banjaluci.

"Vrhunac bezobrazluka i totalno odsustvo odgovornosti jer u situaciji kada danima unazad pada kiša snijeg i prijete poplave u situaciji kada nam ne rade osnovne škole, gradonačelnik je pokupio svoje saradnike i otišao u sarajevsko romanijsku regiju i obilazi druge opštine i gradove", kaže predsjednik skupštine grada Banjaluka.

Mještani više naselja vikend su proveli bez struje i vode, a pojedina domaćinstva bila su odsječena od grada. Zbog neprohodnosti i velike količine snijega, u Mjesnoj zajednici Donja Kola danas nije bilo ni nastave za osnovce. Situacija u Banjaluci i u okolnim mjestima ne obećava, upozorava Dragan Kos iz Republičke civilne zaštite.

"Civilna zaštita je na zahtjev Vlade u pripravnosti, jedan tim za spasavanje je u okolini Doboja. Civilna zaštita je navikla na ovakve uslove i spremamo se u redovnim uslovima da bi bili sposobni u vanrednim", kaže Dragan Kos, pomoćnik direktora Republičke uprave civilne zaštite.

Ono što zabrinjava su i padavine najavljene za naredne dane, ali kako ističu nadležni ne bi trebalo da ugroze stanovništvo.

"I dok kiša nastavlja da pada vodostaj rijeke Vrbas i dalje raste, nadležne službe su u pripravnosti, ali upozoravaju građane na oprez.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

