Dojava o bombi u tržnom centru "Delta" u Banjaluci

U tržnom centru "Delta" u Banjaluci u toku je evakuacija zbog dojave o bombi.

Kako javlja novinar ATV-a, više policijskih patrola je oko i u krugu tržnog centra, a u toku je blokada kružnog toka.

Podsjećamo, i u nekoliko banjalučkih škola jutros je stigla dojava o bombi.

