Nova dojava o bombi, u toku evakuacija Gimnazije u Banjaluci

Nakon što su tri osnovne škole jutros evakuisane zbog dojave o postavljenoj bombi, nova dojava upućena je u Gimnaziju u Banjaluci.

Kako je potvrđeno za ATV nastava je odmah obustavljena i u toku je evakuacija učenika i zaposlenih.

Podsjetimo, banjalučkoj policiji jutros je prijavljeno da su u tri osnovne škole na području grada stigle poruke o postavljenim eksplozivnim napravama.

Radi se o OŠ ”Branko Radičević”, ”Sveti Sava” i ”Petar Petrović Njegoš”. U PU Banjaluka navode da je u sve tri škole urađen protivdiverzioni pregled i utvrđeno je da nema bezbjednosni prijetnji.

”U 13.30 časova PU Banjaluka je prijavljeno da je na mejl adresu srednje škole stigla poruka da je postavljena eksplozivna naprava. Policijski službenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom. Učenici, nastavno i drugo osoblje se evakuiše, te slijedi vršenje PDZ pregleda”, navode u PU Banjaluka.