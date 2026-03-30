Dojava o bombi u još jednoj školi u Banjaluci

U još jednoj školi u Banjaluci stigla je dojava o bombi, saznaje ATV.

Kao što je ATV ranije javio, prethodno su dojave stigle u OŠ "Branko Radičević" i "Sveti Sava".

Nedugo zatim, dojava je stigla i u Osnovnu školu "Petar Petrović Njegoš", saznaje ATV.

Banja Luka Dojave o bombama u banjalučkim osnovnim školama

Iz PU Banjaluka za ATV je ranije potvrđeno za pomenute dvije škole i naglašeno da su službenici na terenu.

"Jutros oko 09:45 časova PU Banjaluka prijavljeno je da je na mejl adrese dvije osnovne škole u Banjaluci stigla poruka da je postavljena eksplozivna naprava", rečeno nam je u policiji.

Dodaje se da policijski službenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP-a u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom.

"Učenici, nastavno i drugo osoblje se evakuiše, te slijedi vršenje protivdierzionog pregleda navedenih škola", kažu u policiji za ATV.