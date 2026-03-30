Dojava o bombi u još jednoj školi u Banjaluci

ATV
30.03.2026 10:43

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

U još jednoj školi u Banjaluci stigla je dojava o bombi, saznaje ATV.

Kao što je ATV ranije javio, prethodno su dojave stigle u OŠ "Branko Radičević" i "Sveti Sava".

Nedugo zatim, dojava je stigla i u Osnovnu školu "Petar Petrović Njegoš", saznaje ATV.

Основна школа Бранко Радичевић Бањалука

Banja Luka

Dojave o bombama u banjalučkim osnovnim školama

Iz PU Banjaluka za ATV je ranije potvrđeno za pomenute dvije škole i naglašeno da su službenici na terenu.

"Jutros oko 09:45 časova PU Banjaluka prijavljeno je da je na mejl adrese dvije osnovne škole u Banjaluci stigla poruka da je postavljena eksplozivna naprava", rečeno nam je u policiji.

Несрећа код Кључа, погинуо полицајац

Hronika

Detalji tragedije: Jedan pripadnik MUP-a Srpske poginuo, drugi kritično

Dodaje se da policijski službenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP-a u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom.

"Učenici, nastavno i drugo osoblje se evakuiše, te slijedi vršenje protivdierzionog pregleda navedenih škola", kažu u policiji za ATV.

Više iz rubrike

Основна школа Бранко Радичевић Бањалука

Banja Luka

Dojave o bombama u banjalučkim osnovnim školama

26 min

0
Мијења се радно вријеме кафића и трговина у Бањалуци

Banja Luka

Mijenja se radno vrijeme kafića i trgovina u Banjaluci

41 min

0
Вода чаша

Banja Luka

Pripremite zalihe: Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez vode

1 h

0
Апел на мрежама узнемирио Бањалучане: "Иза свега стоји велика лаж"

Banja Luka

Apel na mrežama uznemirio Banjalučane: "Iza svega stoji velika laž"

13 h

0

10

56

Stručnjaci upozoravaju: Zapadni proizvođači gube trku sa Kinom

10

56

Podignite dva prsta: Nedim Sladić objavio vijest koju svi čekaju

10

52

U petak počinje isplata martovskih penzija

10

49

Meteorolozi otkrili kada nas očekuje ljepše vrijeme

10

44

Užas na gradilištu: Zemlja zatrpala radnika

